Il team di sviluppo di WhatsApp continua a migliorare le sue diverse versioni con diverse novità atte a migliorare l’esperienza d’uso del servizio e, di tanto in tanto, semplici ritocchi estetici. Il cantiere vero e proprio è la versione beta che, dopo aver sfoderato il Code Verify sulla versione Web e i sondaggi per i gruppi su iOS, prepara per quest’ultimo una novità estetica relativa alla pagina che contiene le info dei contatti.

Le novità in questione sono state già intraviste in precedenza perché gli sviluppatori le avevano mostrate lo scorso agosto per gli account WhatsApp Business. Ora, tuttavia, emerge che con la versione beta 22.6.0.73, le novità sono in arrivo per tutti.

In sostanza, tali ritocchi riguardano l’interfaccia della pagina con le info dei contatti, che ora presenta pulsanti più grandi per le chiamate e una nuova scorciatoia per la ricerca dei messaggi, come si evince dallo screenshot a seguire.

La fonte, WABetaInfo, comunica che tali novità potrebbero essere arrivate già sulla versione stabile di WhatsApp e per gli utenti WhatsApp Business, considerando le diverse tempistiche dell’arrivo di aggiornamenti del genere. In caso contrario, non bisognerà aspettare poi molto a questo punto.

