Durante la presentazione di ieri sera, Apple ha lanciato, in accoppiata a Studio Display un Magic Trackpad argento e nero, una Magic Keyboard e un Magic Mouse. Numerose aggiunte anche per altri accessori, vediamo le novità.

Apple aggiorna leggermente il design di Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse

La tastiera è la stessa ridisegnata che l’azienda ha lanciato lo scorso anno, ora in colorazione argento e nero; tra le novità figurano Touch ID, nuovi tasti per le emoji, Spotlight, Non disturbare e blocco del Mac ed è disponibile anche in versione con tastierino numerico al prezzo di 205 euro sul sito ufficiale Apple.

Nessuna novità di rilievo per Magic Trackpad e Magic Mouse, a parte le colorazioni, il mouse inoltre conserva la porta Lightning sul retro, rendendo impossibile l’utilizzo durante la ricarica; i prezzi sono rispettivamente di 155 euro e 109 euro.

Disponibili tante nuove colorazioni per le custodie di iPhone 13 e per i cinturini di Apple Watch

Sono disponibili una serie di nuove custodie per iPhone MagSafe con diverse colorazioni, le custodie in silicone per iPhone 13 adesso comprendono i colori Lemon Zest, Blue Fog, Eucalyptus e Nectarine.

Ci sono anche nuovi cinturini per Apple Watch, con cinque nuove opzioni per Sport Loop in Midnight/Eucalyptus, Blue Jay/Abyss Blue, Oat Milk/Lemon Zest, Nectarine/Peony e Lavender Grey/Light Lilac.

Nuove colorazioni anche per il Braided Solo Loop, che ottiene Starlight, Abyss Blue, Bright Green e Flamingo; nonché per il Solo Loop che riceve a sua volta quattro nuovi colori, Nectarine, Eucalyptus, Mineral Green e Lemon Zest. Tutti disponibili sullo store a questa pagina.

