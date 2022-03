A poche ore di distanza dall’evento Peek Performance di Apple (in programma per questa sera, 8 marzo 2022, alle ore 19:00), continuano a susseguirsi gli ultimi rumor riguardanti i prodotti sui quali Apple toglierà i veli; tra i tanti, andiamo a scoprire gli ultimi dettagli emersi sul prossimo iPad Air 5.

In un primo momento, voci di corridoio volevano fortemente che la quinta generazione di iPad Air fosse dotata del chip A15 Bionic, lo stesso che troviamo su tutta la line-up di iPhone 13 e sull’iPad mini di sesta generazione. Gli ultimi risvolti, però, sembrano cambiare le carte in tavola.

iPad Air 5 avrà il chip M1

Avete letto bene. Stando alle informazioni raccolte dal portale 9to5Mac, la prossima generazione di iPad Air, ovvero iPad Air 5 (nome in codice “J408”) avrà lo stesso chip utilizzato da Apple nei modelli 2021 di iPad Pro e nella prima generazione di Mac con processore proprietario (che comprende MacBook Air, MacBook Pro 13 e iMac 24).

In questo modo iPad Air, che con la quarta generazione ha abbandonato il design classico degli iPad (quello che ha ancora il normale) per avvicinare il design degli iPad di fascia altissima, vuole raggiungere le prestazioni di iPad Pro.

In termini di prestazioni, il chip M1 è superiore all’A15 Bionic di circa il 50% e il gap cresce se lo confrontiamo con l’A14 Bionic (SoC che troviamo su iPad Air 4) del quale è più potente del 70%.

Entrando più nel dettaglio, se l’A15 Bionic è dotato di una CPU a 6 core e di una GPU a 5 core, M1 è dotato di una CPU a 8 core e una GPU a 7 core (oltre ad avere 8 GB di RAM nella configurazione di base).

Questa scelta di portare su iPad Air lo stesso chip dei suoi iPad di fascia alta, potrebbe fare storcere il naso a qualcuno. Tuttavia, vi sono molti altri aspetti premium (a partire dal display ProMotion XDR) che differenziano gli iPad Pro dal resto della gamma.

Tanto iPad Pro quanto iPad Air sono proposti da Apple come sostituti dei computer (entrambi funzionano con la Magic Keyboard); mettendo il chip M1 su iPad Air, Apple andrà a replicare quanto fatto a fine 2020 sui propri portatili MacBook Air e MacBook Pro 13, entrambi dotati di chip M1.

In ultimo, non dimentichiamoci che iPad Pro e iPad Air vengono aggiornati in due finestre temporali differenti, con il modello Pro che potrebbe essere aggiornato entro la fine dell’anno.

Altri dettagli sul prossimo iPad Air 5

Il nuovo iPad Air sarà il primo rappresentante della serie iPad Air a offrire il supporto alle reti 5G, portato lo scorso anno su iPad Mini 6 e iPad Pro.

La quinta generazione del tablet avrà un display praticamente identico a quello dell’attuale iPad Air 4, almeno in termini di risoluzione. Nella parte frontale, però, è previsto l’inserimento di una nuova fotocamera frontale grandangolare con supporto alla funzione Center Stage, comodissima per le videochiamate e già vista sugli iPad Pro.

Per quanto riguarda i tagli di memoria, iPad Air 5 dovrebbe fare un salto in avanti rispetto alla quarta generazione del tablet: il taglio base di memoria, infatti, dovrebbe essere da 128 GB e non più da 64 GB.

Non ci resta che aspettare le 19:00 per scoprire se tutto ciò che è emerso su iPad Air 5 (e sugli altri prodotti) verrà confermato.

