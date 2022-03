Manca ormai veramente poco all’evento Apple di domani, il Peek performance sta calamitando l’attenzione dei fan della mela, che non vedono l’ora di vedere cosa l’azienda abbia in serbo per loro. Vi abbiamo già riportato le ultime indiscrezioni trapelate al riguardo, qui e qui, ora vi diamo qualche altra informazione in merito.

Ecco il design del presunto Mac Studio e del suo Display

Lo youtuber Luke Miani, ha condiviso nelle ultime ore dei render di quello che dovrebbe essere il prossimo Mac Studio di Apple, il dispositivo dovrebbe essere una via di mezzo tra un Mac Pro e un Mac mini; anteriormente dovrebbe essere presente una luce LED, mentre inferiormente dovrebbe trovare spazio una griglia di ventilazione deputata alla dissipazione del calore.

Non ci sono al momento informazioni riguardanti né il numero di porte a disposizione (che dovrebbero comunque essere maggiori di quelle di Mac Mini M1), né riguardo ai chip utilizzati dal dispositivo (pare infatti che possano essere in cantiere due versioni di Mac Studio con diversi processori).

Ad accompagnare Mac Studio nella presentazione di domani, dovrebbe esserci anche il nuovo display di Apple, Studio Display, un monitor con diagonale di 27 pollici, con un design che ricorda quello del Pro Display XDR.

Attese nuove colorazioni per iPhone 13 e iPad Air

Oltre alle aspettative riguardo la presunta presentazione di iPhone SE 2022 e di un nuovo modello aggiornato di iPad Air sembra, sempre da quanto riporta Luke Miani, che l’azienda abbia in programma di rilasciare due nuove colorazioni per iPhone 13 e iPad Air.

Nello specifico si parla di una nuova colorazione verde scuro per iPhone 13, e di una versione viola di iPad Air; al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma Apple non è nuova al rilascio di una nuova colorazione per i suoi dispositivi, anche mesi dopo il lancio. Ad ogni modo, è questione di poche ore di attesa per poter confermare o smentire quanto appena riportato.

