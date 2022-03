Liv Smart Mosquito Repellent System è il primo sistema repellente connesso e on-demand di Thermacell ideato per tenere lontane le zanzare negli spazi aperti fuori casa.

Il principio attivo utilizzato da Thermacell nel suo repellente è per il 5,5% di metoflutrin, una molecola sintetica registrata EPA modellata su un repellente naturale che si trova nei fiori di crisantemo che le zanzare notoriamente non amano.

Il sistema riscalda una cartuccia del liquido repellente e lo diffonde nell’aria creando una nuvola invisibile e inodore nell’area circostante in grado di tenere lontane le odiose zanzare.

Il sistema è gestito da un hub che si collega a una presa esterna e controlla fino a cinque diffusori tramite un’app che permette di accendere e spegnere il sistema secondo necessità, impostare programmi e monitorare i livelli di repellente. Thermacell afferma che Liv Smart Mosquito Repellent System diventa efficace al 93% dopo 15-30 minuti di funzionamento.

Liv Smart Mosquito Repellent System supporta Alexa e Google Assistant

Liv supporta gli altoparlanti intelligenti di Amazon e Google per offrire il controllo vocale tramite i rispettivi assistenti virtuali e ogni cartuccia repellente dura circa 40 ore.

Liv Smart Mosquito Repellent System è disponibile a partire da 699 dollari per un kit da tre elementi più un hub. Il sistema è controllato dall’app dovrebbe proteggere circa 90 metri quadrati, secondo Thermacell.

Viene venduto in una confezione da quattro diffusori al prezzo di 799 dollari per coprire fino a 120 metri quadrati, oppure in confezione da cinque a 899 dollari per coprire poco meno di 150 metri quadrati. Le ricariche costano 120 dollari per una confezione da sei pezzi.

Certamente non si tratta di una soluzione economica, tuttavia è rispettosa dell’ambiente e della salute di chi ama trascorrere molto tempo nel giardino della villa. L’azienda afferma di non avere prove che il suo repellente non influisca anche su altri insetti. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

