WINDTRE continua a estendere la copertura in fibra ottica FTTH in Lombardia portando la rete di Open Fiber anche a Cernusco sul Naviglio.

L’azienda conferma il proprio impegno per ampliare la copertura in fibra ultrabroadband sul territorio nazionale per collaborare al superamento del digital divide, essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia.

La fibra ultraveloce di WINDTRE raggiunge il comune di Cernusco sul Naviglio

Gianluca Corti, amministratore delegato designato di WINDTRE, ha commentato l’arrivo della super fibra FTTH a Cernusco sul Naviglio, sottolineando che la copertura garantisce ai cittadini e alle imprese del territorio un servizio di connettività al massimo delle prestazioni disponibili in termini di velocità, qualità e affidabilità.

Il manager ribadisce che la rete ultrabroadband Top Quality Network di WINDTRE abilita una serie di soluzioni all’avanguardia ed è in grado di supportare al meglio i servizi digitali ormai essenziali nella nostra vita quotidiana e lavorativa, come lo Smart Working, l’e-learning e la fruizione di contenuti in streaming e on-demand.

La linea ultraveloce di WINDTRE è attivabile con l’offerta Super Fibra che include navigazione illimitata e modem incluso per una maggiore copertura in tutta la casa, maggiore velocità e stabilità di connessione e fino a 120 dispositivi connessi contemporaneamente.

L’attivazione è inclusa come i Giga illimitati per gli smartphone della famiglia, inoltre con Super Fibra è possibile avere per 12 mesi Amazon Prime.

Attiva Super Fibra di WINDTRE

