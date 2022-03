Terminate le offerte precedenti, marzo inizia con una nuova campagna promozionale di MediaWorld espressamente rivolta alla festa della donna dell’8 marzo. Intitolato “La tecnologia è donna” questo nuovo volantino riserva un gran numero di prodotti scontati, di tutti i tipi.

Si va dagli smartphone ai notebook, passando per smartwatch, cuffie, accessori, TV e altro ancora. Qui sotto, trovate una selezione delle offerte più interessanti da prendere in considerazione, disponibili fino a mercoledì 9 marzo, salvo eventuali esaurimenti delle scorte.

Le migliori offerte de “La tecnologia è donna” di MediaWorld

Partiamo dagli smartphone in offerta da MediaWorld con questa nuova campagna promozionale “La tecnologia è donna”. Fra questi spiccano ad esempio iPhone 13 da 64 GB scontato a 749 euro invece di 839, o il più recente iPhone 13 da 128 GB rosa a 829 euro anziché 939. Merita considerazione anche l’offerta dedicata alle cuffie true wireless Apple AirPods 3, che costano 159 euro invece di 199 o quella dedicata allo smartwatch Fitbit Versa 3 nel colore rosa corallo, scontato a 169,99 euro da 229,99.

Spostandoci invece nel mondo dei notebook, fra le offerte più interessanti de “La tecnologia è donna” di MediaWorld è sempre utile citare l’intramontabile Apple MacBook Air con chip M1 8 – 256 GB, scontato a 999 euro da 1159. Sullo stesso ordine di prezzo si pone Huawei MateBook 14 con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, acquistabile a 949 euro invece di 1149. Chi volesse risparmiare un po’, farebbe bene a considerare invece Lenovo IdeaPad Flex 5 con Intel Core i3 di undicesima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, che costa 599 euro invece di 699.

Nel campo delle smart TV, la più interessante è forse la proposta di LG, una TV da 48″ con schermo OLED 4K siglata OLED48A16LA e acquistabile a 799 euro invece di 1399. Altrimenti, vale la pena menzionare anche la QLED 4K di Samsung da 55″, QE55Q80A, disponibile a 899 euro invece di 1499. Chi volesse risparmiare, può tuttavia approfittare dello sconto euro sulla TV LG 4K 43UP75006LF che costa 399 euro invece di 449.

Questo era solo un assaggio delle offerte di MediaWorld lanciate nella campagna promozionale “La tecnologia è donna”, disponibili fino al 9 marzo. Per tutte le altre, potete fare riferimento sul link qui sotto, mentre se cercate altre promozioni sulla tecnologia, in ogni salsa, non dimenticatevi di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech (siete già iscritti vero?), sede in cui ogni giorno pubblichiamo gli sconti più allettanti del web.

