Usare un Apple Watch come strumento di lavoro è parte della nuova politica di Volvo che, proprio di recente, ha deciso di equipaggiare i suoi ingegneri dell’orologio di casa Cupertino. La mossa fa parte di un più ampio processo di digitalizzazione cui Volvo tiene in particolar modo, un costruttore che in questi ultimi anni si è sempre dimostrato al passo coi tempi e finanche anticipatore di tendenze, sia nel campo delle auto elettriche e della guida autonoma, che per quel che riguarda i sistemi di sicurezza. Comunque, scopriamo meglio cosa c’è dietro.

Volvo sceglie Apple Watch per migliorarsi: ma dove sta l’utilità?

Un Apple Watch (e un iPhone ovviamente) per 1500 ingegneri Volvo del settore riservato all’assistenza tecnica del personale. L’obiettivo è facilitare loro la vita semplificarla anche alla clientela per migliorare il servizio clienti e quindi di conseguenza per gestire al meglio quello che è il punto di contato principale coi proprietari delle auto Volvo.

Ma cosa può fare un Apple Watch in officina per migliorare i servizi offerti da Volvo? Ebbene, varie cose in base a quanto emerge. In primis può aiutare perché velocizza la ricezione delle notifiche dei clienti che arrivano in sede con la propria auto mostrandone il none, le note rilevanti e i dettagli dell’auto.

Più in generale tutte le comunicazioni sono facilitate perché arrivano direttamente al polso, eliminando pertanto la necessità di documentazioni, ma anche PC, in direzione di una maggiore mobilità e praticità che, permette di risparmiare tempo e quindi risorse.

Alla base ci sono i sistemi informatici Volvo che, da anni sono integrati e intelligenti, fra cui l’app interna per iPhone (e Apple Watch) in questione che permette di ridurre al minimo le interruzioni e di rendere il lavoro più efficace.

“Con Apple Watch ho tutto quello di cui ho bisogno per il lavoro al polso. Ed è anche molto più semplice formare un nuovo tecnico con Apple Watch e iPhone rispetto ai nostri sistemi desktop” ha dichiarato a tal proposito un tecnico dell’assistenza personale di Volvo.

Nulla che non si possa fare anche con altri smartphone e smartwatch, intendiamoci, ma la scelta del costruttore svedese in questo caso è ricaduta sull’ecosistema di casa Cupertino.

In copertina Apple Watch Serie 7

