Volvo vuole introdurre una guida autonoma senza supervisione quando ci si trova in autostrada con la sua prossima generazione di veicoli elettrici, il primo dei quali un SUV successore della elettrica XC90.

La guida autonoma senza supervisione di Volvo

Il programma si chiamerà Ride Pilot e Volvo afferma che sarà inizialmente disponibile per gli utenti residenti in California come abbonamento e, se tutto andrà bene, sarà reso disponibile altrove. Nel momento della stesura di questo articolo il sistema non è ancora pronto ed è ancora in fase di test in Svezia, con l’azienda scandinava che non l’ha ancora approvato internamente.

Ad aiutare il costruttore con la raccolta dei dati per il programma Ride Pilot c’è Zenseact, il cui CEO Ödgärd Anderson, afferma che:

Fornire un nuovo standard di sicurezza per il settore richiede un livello di test e verifiche rigorosi che si espanderà a livello globale. Il software Zenseact AD gioca un ruolo chiave in questo nuovo standard e nel viaggio verso zero collisioni.

L’array che consentirà al SUV di sapere dove si trova e cosa c’è intorno in tempo reale è composto da un LiDAR, cinque sensori radar, otto telecamere e sedici sensori ultrasonici. Volvo afferma inoltre che il sistema sarà migliorato in maniera costante tramite aggiornamenti OTA. Ecco le parole di Mats Moberg, capo della ricerca e sviluppo di Volvo Cars:

Siamo orgogliosi di annunciare il lancio pianificato negli Stati Uniti della nostra prima funzione di vera guida autonoma senza supervisione, mentre cerchiamo di stabilire un nuovo standard del settore per l’autonomia senza compromettere la sicurezza. Avere il nuovissimo software AD di Zenseact e lo standard LiDAR di Luminar nel nostro nuovo SUV completamente elettrico è un punto di svolta per Volvo Cars, così come per la sicurezza automobilistica e la guida autonoma.

L’azienda non ha ancora dichiarato quando questa tecnologia dovrebbe debuttare, ma si ritiene che il nuovo SUV EV arriverà l’anno prossimo come modello di veicolo per l’anno 2024. Inoltre il concept Volvo Recharge 2021 presenta in anteprima il modello in produzione e non dovrebbe cambiare troppo, almeno all’esterno.

Previous Next Fullscreen

Che ne pensate? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nell’apposito box.

Potrebbe interessarti anche: Sony punta sulle auto elettriche con Sony Mobility e il SUV Vision-S