Nokia PureBook Pro, il primo frutto dell’accordo di Nokia e OFF Global, è oggi ufficiale in Italia a pochi giorni dal Mobile World Congress 2022. Si tratta di un portatile di fascia medio-bassa che coniuga l’efficienza dei nuovi processori Intel Core i3 di 12esima generazione con altri elementi degni di nota quali schermi Full HD IPS da 15,6 e 17,3 pollici, una buona autonomia e, prezzi piuttosto appetibili. Comunque, ecco tutto quello che c’è da sapere sulle caratteristiche tecniche, il design, il software, i costi e la disponibilità di Nokia PureBook Pro.

Caratteristiche tecniche di Nokia PureBook Pro

Come anticipato, Nokia PureBook Pro arriva in Italia grazie a un nuovo accordo di licenza fra Nokia e OFF Global per la progettazione e la vendita di laptop. Per inciso, quest’ultima è una società tecnologica francese che, a poche ore dal Mobile World Congress di Barcellona, ha annunciato questa nuova partnership che segnerà per Nokia un nuovo inizio.

Ma a parte questo, focalizziamoci su questo nuovo notebook, che non è il primo dello storio marchio finlandese. Si chiama Nokia PureBook Pro e, da parte sua punta forte sul rapporto qualità prezzo con una scheda tecnica completa e in linea con la fascia in cui si posiziona.

Lo schermo è un IPS antiriflesso con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), disponibile sia in versione da 15,6 pollici che da 17,3″. Sotto la scocca pulsa un chip Intel Core i3-1220P affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e da un SSD M.2 PCIe NVMe da 512 GB.

La batteria di Nokia PureBook Pro ha una capacità di 57 Wh che, secondo la casa produttrice, assicura un’autonomia di 10 ore e si ricarica tramite USB C del 60% in appena 30 minuti. Mentre per il resto, c’è da menzionare la presenza della connettività Wi-Fi 5, del Bluetooth 5.0, di un sensore webcam da 2 megapixel, di quattro altoparlanti (due a lato e due in basso), del tastierino numerico (esclusiva della versione più grande con schermo da 17,3″), di un lettore di impronte digitali, compatibile con Windows Hello e, come sistema operativo, c’è Windows 11 di serie, ovviamente.

Discorso porte, il notebook include due USB C, una USB 3.2, un ingresso jack audio da 3,5 mm e uno slot per schede microSD. Lato dimensioni, infine, Nokia PureBook Pro ha uno spessore di 19,05 e di 19,6 mm a seconda della versione da 15,6 pollici e da 17,3″, che pesano rispettivamente 1,7 e 2,5 kg.

Immagini di Nokia PureBook Pro

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Nokia PureBook Pro

Nokia PureBook Pro è stato presentato proprio oggi in Italia, dove arriva in quattro colori (grigio chiaro, blu, rosso e grigio scuro). Sarà in vendita presso i principali distributori del marchio a partire dal secondo trimestre del 2022, disponibile in entrambe le versioni ai prezzi che seguono:

versione da 15,6″ da 699 euro

versione da 17,3″ da 799 euro

Potrebbe interessarti anche: migliori notebook da 15 pollici del mese, la nostra selezione