Nokia PureBook X14 è il primo notebook dello storico marchio finlandese

Nokia è un brand che da sempre viene associato alla telefonia ma da oggi ne sentiremo parlare anche per quanto riguarda il mercato PC. Lo storico marchio finlandese, di proprietà di HMD Global, ha annunciato oggi in India il suo primo computer portatile.

Arriva Nokia PureBook X14, un ultrabook che punta sulla portabilità e sulle prestazioni multimediali, pure senza strafare. Dal punto di vista estetico Nokia non stupisce, soprattutto a causa di una cornice inferiore dello schermo molto pronunciata, mentre dal punto di vista tecnico le cose vanno decisamente meglio.

Nokia PureBook X14 è dotato, come lascia intendere il nome, di uno schermo IPS da 14 pollici con risoluzione FullHD e supporto alla tecnologia Dolby Vision. Per gli amanti dell’audio, o dei contenuti multimediali di qualità, è presente anche il supporto Dolby Atmos per le cuffie.

Decisamente contenuto il peso, appena 1,1 Kg, ottimo se si considerano le dimensioni dello schermo. Sotto alla scocca trova posto una CPU Intel core i5-10210U di decima generazione, affiancata da 8 GB di RAM DDR a 2,666 GHz e 512 GB di SSD di tipo NVMe. Nokia non ha fatto però sapere se questa sarà l’unica opzione disponibile o se nel corso delle prossime settimane potremo vedere anche modelli con altre CPU.

La parte grafica è demandata alla GPU Integrata Intel HD 620, per cui non si tratta di un prodotto pensato per hardcore gamer, pur riuscendo a far girare giochi senza particolari pretese. Non mancano una tastiera retroilluminata, due porte USB 3.1, una porta USB 2.0 e una porta USB Type-C, oltre a una porta RJ45 per i collegamenti di rete e a una presa da 3.5 millimetri per il collegamento delle cuffie.

La batteria infine ha una capacità di 46,7 W/ora e potrà essere ricaricata grazie all’alimentatore da 65 watt fornito nella confezione di vendita.

Nokia PureBook X14 sarà in preordine sul sito indiano Flipkart a partire dal 18 dicembre al prezzo di lancio di 59.990 rupie indiane, circa 670 euro al cambio attuale. Successivamente però il prezzo salirà a 90.000 rupie, circa 1.000 euro, un prezzo decisamente meno appetibile vista la scheda tecnica.

Nessuna informazione, almeno al momento, circa la possibilità che Nokia PureBook X14 arrivi sui mercati internazionali.