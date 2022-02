Ufficializzate sul mercato nostrano una settimana fa, oggi è il giorno in cui le Amazon Echo Buds a partire dal quale c’è l’effettiva possibilità di acquistarle. Terminati i preordini, sono disponibili a prezzo pieno visto che la promozione di lancio è ormai scaduta, ma vale la pena lo stesso dare un’occhiata a quelle che saranno con tutta probabilità delle best seller nel settore delle cuffie true wireless.

Le cuffie Amazon Echo Buds sono arrivate in Italia

A chi non ne avesse mai sentito parlare, consigliamo di dare un’occhiata all’articolo dedicato al lancio in Italia. Qui basti sapere delle Amazon Echo Buds che si tratta di un paio di cuffie di fascia media e di tipo in-ear con gommini annessi per adattarsi al meglio all’orecchio e una custodia di ricarica che può essere acquistata sia in versione standard che nella versione con la ricarica wireless a cui annettere magari una basetta di ricarica dedicata.

Per il resto, parliamo di cuffie con una buona autonomia, ma che si differenziano dalle loro simili soprattutto per la completa integrazione con l’assistente vocale Amazon Alexa, con cui è possibile fare un mucchio di cose.

Comunque, queste Amazon Echo Buds sono disponibili all’acquisto da oggi a partire da 119,99 euro in due colorazioni: bianco ghiaccio e nero (per ricevere quest’ultima versione con custodia di ricarica con cavo c’è da pazientare un bel po’ al momento). Tutte le altre versioni sono disponibili seduta stante con tanto di consegna Amazon Prime. Ecco le relative versioni con i link all’acquisto annessi:

