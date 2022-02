Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazi per una serie di promozioni dedicate agli accessori di Trust e Logitech G, brand di riferimento del mondo dell’informatica che mettono a disposizione degli utenti e, in particolare, dei videogiocatori una gamma completa di accessori e periferiche in grado di offrire prestazioni sempre soddisfacenti. Su Amazon, in queste ore, sono partite nuove offerte con la possibilità di acquistare diversi prodotti a prezzo fortemente scontato. A disposizione degli utenti ci sono tastiere meccaniche, mouse, cuffie e tanti altri prodotti da acquistare a prezzo ridotto. Vediamo alcune delle migliori promozioni da sfruttare:

Le offerte Trust su Amazon

Partiamo dalle offerte Trust disponibili in questo momento su Amazon. Tra gli sconti più interessanti c’è la Tastiera Meccanica GXT 1863 che viene proposta a 39,99 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino. Da segnalare anche la promozione dedicata al Trust Gaming GXT 161, un ottimo mouse da gaming con supporto alla connettività wireless e dotato di sistema di illuminazione RGB. Il mouse viene proposto a 28,99 euro con il 28% di sconto rispetto al listino.

Per rinnovare la propria postazione da gioco è possibile puntare sulla Trust Gaming GXT 1175 Imperius. La scrivania del brand (con dimensioni 140 x 66 cm) è disponibile in sconto a 189,99 euro con un taglio di 50 euro sul prezzo di listino. Da tenere d’occhio anche l’offerta dedicata alla Trust Gaming GXT 704. La sedia da gaming è disponibile in varie colorazioni e parte da 135 euro, con uno sconto del 20% sul listino.

Le offerte Logitech G su Amazon

Da non sottovalutare anche le offerte sugli accessori Logitech G disponibili oggi su Amazon. Tra i prodotti in offerta segnaliamo il volante Logitech G920, eccellente per i giochi di guida. Il controller viene proposto al prezzo di 219 euro, con pedaliera inclusa e finiture in pelle. L’offerta garantisce la possibilità di beneficiare di uno sconto del 47% sul prezzo di listino. Si tratta di una promozione davvero ottima per gli appassionati di giochi di corse. Il volante è utilizzabile sia su PC che sulle console Xbox.

In offerta ci sono anche diverse tastiere firmate Logitech G. Tra le promozioni disponibili segnaliamo lo sconto applicato alla Logitech G512, tastiera meccanica con telaio in alluminio proposta a 99,99 euro con uno sconto del 26%. Da segnalare anche la promozione dedicata alla Logitech G915 LIGHTSPEED, tastiera meccanica wireless con profilo ribassato e Clicky Switch che viene proposta a 179,99 euro invece di 249,99 euro.

Segnaliamo anche la promozione dedicata alle Logitech G635, cuffie gaming RGB cablate che vengono proposte a 84,99 euro invece di 154,99 euro. Le cuffie sono utilizzabili sia su PC che su tutte le principali console. Da notare anche l’offerta riservata a Logitech G PRO, un eccellente mouse da gaming wireless brandizzato League of Legends e in grado di offrire prestazioni davvero ottime. Il prezzo scontato è di 79,99 euro invece di 134,99 euro.

