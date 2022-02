Lenovo Group ha annunciato oggi risultati trimestrali da record con massimi storici sia per profitti che per ricavi. L’attenzione dell’azienda sull’innovazione e sulla redditività, supportata dalla sua eccellenza operativa, ha contribuito a superare le sfide del settore, inclusi i problemi della catena di approvvigionamento.

Il primo trimestre del Gruppo Lenovo è da 20 miliardi di dollari

L’utile netto del Gruppo Lenovo è cresciuto a un tasso di oltre il 50% per il sesto trimestre consecutivo, con il terzo trimestre in crescita del 62% su base annua, raggiungendo un record di 640 milioni di dollari.

Anche il margine di utile netto è migliorato di quasi un punto e l’utile ante imposte raggiunge la cifra record di 855 milioni di dollari, in crescita del 45% su base annua. Il fatturato del Gruppo ha continuato ad aumentare raggiungendo la cifra record di 20,1 miliardi di dollari, segnando un incremento del 17% su base annua.

Lenovo continua a investire in ricerca e sviluppo, in aumento del 38% nel trimestre su base annua, con l’intenzione di raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo in tre anni. Gli investimenti sono mirati a guidare la trasformazione in corso di Lenovo in una società di soluzioni e servizi con l’obiettivo di raddoppiare il margine netto entro la fine dell’esercizio 2023/2024.

A partire dal 7 marzo 2022 Lenovo sarà inclusa come titolo nell’Hang Seng Index, l’indicatore azionario di riferimento di Hong Kong.

Lenovo continua inoltre a concentrarsi in modo significativo sulle politiche ESG in tutte le sue operazioni, dall’uso di materiali riciclati innovativi ai voli a emissioni zero per le spedizioni cargo. Non a caso Lenovo ha recentemente ricevuto importanti riconoscimenti per le sue azioni e impegni in ambito ESG.

