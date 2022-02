Xiaomi ha dato il via ad un nuovo round della campagna promozionale Winter Sale con tantissimi nuovi prodotti in sconto. Le offerte per la gamma Xiaomi sono valide fino al prossimo 27 di febbraio. Per gli utenti c’è la possibilità di sfruttare sconti fino al 41% su buona parte dell’ecosistema di prodotti di casa Xiaomi. Si segnalano, in particolare, sconti sugli Android TV di Xiaomi oltre che promozioni dedicate a vari wearable, ai monopattini elettrici e diversi altri prodotti IoT dell’azienda. Vediamo le migliori offerte Xiaomi da sfruttare:

Continuano i Winter Sale di Xiaomi: ecco le migliori offerte

La nuova ondata di offerte di Xiaomi prende il via e mette a disposizione degli utenti sconti e promozioni fino al prossimo 27 di febbraio. Le occasioni per un ottimo affare non mancano di certo grazie alla possibilità di sfruttare tagli di prezzo fino ad un massimo del 41%. Le promozioni spaziano lungo tutto l’ecosistema di Xiaomi. Oltre agli smartphone, infatti, l’azienda propone in sconto un gran numero di dispositivi. Da notare, inoltre, che con un ordine da almeno 250 euro si riceverà, senza costi aggiuntivi, un Mi Vacuum Cleaner Mini.

Le occasioni da sfruttare con la nuova campagna di sconti di Xiaomi sono davvero tante. Di seguito andiamo a vedere alcune delle offerte imperdibili (basterà cliccare sul nome del prodotto per accedere direttamente allo store per sfruttare l’offerta). Segnaliamo SUBITO gli sconti dedicati alla gamma Xiaomi TV.

Tra le offerte più interessanti troviamo il Mi TV P1 55 che viene proposto a 499,90 euro con uno sconto di 150 euro rispetto al prezzo di listino. In offerta c’è anche il Mi TV P1 50 che può essere acquistato a 469,90 euro con uno sconto di 130 euro. Si tratta di due ottimi Smart TV con pannello 4K UHD e piattaforma Smart Android TV. Per gli utenti più esigenti c’è anche il Mi TV Q1 in sconto di 200 euro a 1399 euro. Il modello è dotato di un pannello QLED 4K da 75 pollici e Android TV.

In offerta c’è anche il Mi Desktop Monitor da 27 pollici, un ottimo monitor Full HD da 27 pollici proposto a 199 euro con 30 euro di sconto sul listino. Da segnalare anche l’offerta dedicata alle Mi True Wireless Earphones 2 Pro, acquistabili con 50 euro di sconto a 99,99 euro. In offerta c’è anche il Mi Watch Lite, proposto a 54,99 euro con 15 euro di sconto. Non mancano le offerte sui monopattini elettrici con il Mi Electric Scooter 1S che viene scontato di 80 euro ed è, quindi, acquistabile a 369,90 euro.

Da segnalare anche alcune promozioni Flash Sale. In sconto fino al 18 febbraio troviamo:

I prodotti elencati sono solo una selezione delle offerte Winter Sale di Xiaomi. Fino al prossimo 27 febbraio, infatti, sarà possibile accedere a svariati sconti dallo store dell’azienda. Per un quadro completo sulle offerte disponibili consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata della promozione che trovate linkata qui di seguito.

Scopri qui tutte le offerte Winter Sale di Xiaomi