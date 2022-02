Il Wi-Fi è una tecnologia sempre più importante ed il recente debutto del Wi-Fi 6 e della sua evoluzione Wi-Fi 6E ha rappresentato un importante passo in avanti in termini di prestazioni. Con la nuova generazione delle reti Wi-Fi, in particolare, si sono registrati notevoli miglioramenti per quanto riguarda la velocità di connessione, la stabilità e l’utilizzo della rete da parte di più utenti in contemporanea. Nel corso del 2025, inoltre, verrà superata la quota di 5 miliardi di dispositivi Wi-Fi 6 consegnati.

La nuova generazione del Wi-Fi, però, non rappresenta l’ultimo stadio del programma di evoluzione di questa tecnologia. I produttori guardano già al Wi-Fi 7 come prossimo step di un percorso evolutivo destinato a rendere le reti wireless sempre più efficaci ed in grado di soddisfare le esigenze degli utenti finali, sia a livello consumer che business. Con il Wi-Fi 7 potrebbero registrare una nuova rivoluzione. La conferma in tal senso arriva da Qualcomm. Vediamo i dettagli:

Wi-Fi 7: la rivoluzione delle reti wireless anticipata da Qualcomm

Andrew Davidson, Senior Director of Engineering di Qualcomm, ha pubblicato un lungo post sul glob dell’azienda (trovate la versione integrale al link in fonte) dal titolo “Pushing the limits of Wi-Fi performance with Wi-Fi 7″. In questo post vengono anticipate alcune delle caratteristiche delle future reti Wi-Fi 7. Il nuovo standard rappresenterà un passo in avanti fondamentale per il futuro delle connessioni senza fili, consentendo l’accesso a servizi Internet in modo ancora migliore.

Davidson ha sottolineato l’importanza dell’espansione delle bande disponibili per il collegamento Wi-Fi. Con l’utilizzo della banda a 2,4 GHz, infatti, era possibili sfruttare solo tre canali oltre che una larghezza di banda ristretta. Il passaggio al 5 GHz è stato fondamentale per poter registrare un passo in avanti in termini di performance reali. Con la possibilità di sfruttare anche la banda a 6 GHz si registrano nuove opportunità di connessione e notevoli miglioramenti sia in termini di velocità che di latenza.

La possibilità di utilizzare più bande, inoltre, permette di “liberare” la banda a 2,4 GHz che diventa sempre di più il canale di riferimento per i sempre più diffusi dispositivi IoT. I requisiti per un nuovo salto generazionale ci sono tutti. Il passaggio al Wi-Fi 7, come sottolinea il manager di Qualcomm, permetterà di registrare un nuovo salto in avanti, superando gli attuali limiti del Wi-Fi.

Il Wi-Fi 7 offrirà varie funzionalità pensate per offrire velocità di connessione sempre più elevate, una bassa latenza e una rete caratterizzata da una grande capacità nella gestione di connessioni multiple. La capacità multi-link del Wi-Fi 7 sarà un elemento centrale del salto in avanti generazionale per le reti senza fili. La possibilità di sfruttare l’alternanza di bande per ogni trasferimento di dati, scegliendo di volta in volta la soluzione migliore, permetterà di evitare problemi di congestione e di ridurre la latenza.

C’è poi un altro elemento di sicuro interesse per le future applicazioni del Wi-Fi 7. Si tratta della funzione High Band Simultaneous Multi-Link. In questo caso, il dispositivo sarà in grado di sfruttare, quando disponibili, due bande in contemporanea. Operando in parallelo su entrambe le bande si registrerà una connessione ancora migliore, riducendo ulteriormente la congestione e la latenza, focus principali della nuova generazione del Wi-Fi.

C’è poi la questione delle interferenze. Il Wi-Fi 7 interverrà sulla questione con la funzione Preamble Puncturing che mira a rendere accessibile il canale contiguo cancellando lo spettro di interferenza. In questo modo, la larghezza di banda sarà ridotta ma ci sarà comunque la possibilità di utilizzare un canale più ampio di quello che sarebbe disponibile in condizioni di interferenza

Tra gli elementi che Qualcomm sottolinea come cardini per il futuro del Wi-Fi 7 ci sono le nuove esperienze che saranno possibili grazie alle potenzialità della nuova tecnologia. Applicazioni di realtà estesa (XR) potranno diventare sempre più avanzate e complete grazie alla riduzione della latenza che la nuova generazione del Wi-Fi punta ad offrire agli utenti nel corso del prossimo futuro.

Un altro aspetto centrale riguarda tutti gli scenari ad alto traffico come contesti aziendali in cui sono richieste connessioni multiple senza perdita di performance. La bassa latenza e la maggiore larghezza di banda garantite dal Wi-Fi 7, infatti, rappresenteranno elementi centrali per rendere la nuova generazione delle reti Wi-Fi un componente essenziali di tutte quelle reti ad alto traffico che oggi rischiano di andare in crisi nelle situazioni più complicate.

Quando arriverà il Wi-Fi 7?

Sulle tempistiche di diffusione del Wi-Fi 7, per ora, ci sono solo indicazioni di massima. Lo stesso manager di Qualcomm, nella sua descrizione delle potenzialità della rete Wi-Fi di nuova generazione, non entra nei dettagli di quelli che saranno i tempi per registrare il passaggio dall’attuale Wi-Fi 6 al nuovo standard.

Ci vorranno, di certo, alcuni anni e, come avvenuto con il Wi-Fi 6, ci sarà una fase di transizione graduale. Nel corso del tempo, giù nel giro di pochi anni, il Wi-Fi 7 diventerà un riferimento delle connessioni grazie alle sue potenzialità rivoluzionarie e in grado di garantire un importante salto di qualità per gli utenti finali.

