L’annuncio era nell’aria da tempo e numerose indiscrezioni avevano di fatto anticipato l’annuncio ufficiale, arrivato solo oggi. Il Gruppo LEGO e Playstation Studio Guerrilla hanno infatti annunciato il primo set LEGO dedicato a Horizon Forbidden West, attesissimo titolo che sta per debuttare su PlayStation 4 e Playstation 5 e che raccoglie l’eredità di Horizon Zero Dawn.

Il nuovo set Collolungo

È dedicato al Collolungo, l’iconica e impressionante creatura robotica utilizzata da Aloy, la cacciatrice di Macchine, il primo set LEGO dedicato a questo videogioco. Si compone di ben 1.222 pezzi ed è destinato a conquistare sia gli appassionati del gioco sia ai fan dei mattoncini di plastica più famosi al mondo.

Per rendere unica ogni creazione LEGO e Guerrilla hanno incluso alcuni dettagli unici, come il nuovissimo copricapo di Aloy, dotata di arco e lancia, un Osservatore con diverse opzioni per gli occhi (blu, gialli o rossi) e ovviamente la macchina Collolungo, con la testa a forma di disco che lo rende immediatamente riconoscibile, così come le sue gambe lunghe e sottili.

Non mancano i dettagli pensati per rendere ancora più affascinante il set, come la betulla in mattoncini, l’erba alta e un vecchio semaforo arrugginito dal tempo. Il risultato, come potete vedere dalle immagini nella galleria sottostante, è da dir poco stupefacente e saprà soddisfare anche i fan più esigenti.

Isaac Snyder, designer del gruppo LEGO, ha così commentato il nuovo e spettacolare set:

“Fare squadra con Guerrilla è stato veramente eccezionale! Abbiamo conosciuto un team incredibilmente appassionato dell’universo di Horizon Forbidden West, che è stato di grande aiuto nel guidarci nella rappresentazione più autentica del videogioco in formato LEGO. Grazie alla stretta collaborazione, siamo riusciti a inserire riferimenti a tutti gli aspetti più iconici del videogioco: dalle iconiche Macchine, alle rovine misteriose, passando per le tribù più particolari e i paesaggi mozzafiato. C’è stato un’enorme rispetto reciproco e, infatti, tutte le persone coinvolte erano più che entusiaste nel vedere questo modello prendere vita! La nostra speranza è che chiunque costruisca questo fantastico set si diverta tanto quanto noi nel progettarlo.“

Preparate uno spazio nella vostra bacheca dedicata ai migliori set LEGO, visto che quello dedicato a Horizon Forbidden West: Collolungo misura ben 34 centimetri di altezza, 23 di larghezza e 17 di profondità. Potrete acquistarlo su LEGO.com, negli store certificati e presso i principali rivenditori a partire dal primo maggio 2022 al prezzo di 79,99 euro, davvero niente male.