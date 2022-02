In vista di San Valentino, prende il via una promozione “flash” davvero interessante da parte di Acer. Lo store dell’azienda, infatti, offre la possibilità di sfruttare un extra sconto del 15% su tutti i prodotti in catalogo, partendo dai migliori notebook e fino ad arrivare ai monitor e agli altri accessori disponibili. L’offerta in questione prende il via oggi e terminerà alle 12 del prossimo 14 febbraio. Vediamo tutti i dettagli sulla nuova promozione proposta da Acer per il week end che conduce alla festa di San Valentino.

Extra sconto del 15% su tutti i prodotti disponibili sull’Acer Store

Prende il via ufficiale la nuova promozione di Acer. Per tutto il week end e fino alle 12 di lunedì 14 febbraio, infatti, è possibile sfruttare un extra sconto del 15% su tutti i prodotti in catalogo accedendo così ad offerte ancora più vantaggiose. La nuova promo flash lanciata da Acer può, quindi, essere l’occasione giusta per ridurre ulteriormente il costo dei prodotti già in offerta. È possibile sfruttare la nuova iniziativa su tutto il catalogo.

Lo sconto extra del 15% viene, quindi, applicato in automatico ai notebook Acer, ai desktop ed ai monitor presenti sull’Acer Store. Da notare che è anche possibilità sfruttare lo sconto per tutti i prodotti da gaming messi a disposizione dall’azienda e per gli accessori e le periferiche presenti in catalogo. La promozione può essere applicata a più acquisti o ad acquisti multipli.

Ricordiamo che è possibile acquistare su Acer Store pagando con carta di credito, di debito o prepagata oppure con il proprio account PayPal. Acer garantisce la Consegna Standard in 4-5 giorni lavorativi. Tale consegna è sempre gratuita. È possibile richiedere la Consegna Express, per ricevere il prodotto acquistato in 1-2 giorni lavorativi, con un costo extra di 14,99 euro che va a sommarsi all’ordine effettuato.

Per scoprire le offerte Acer e sfruttare la promozione con extra sconto del 15% su tutto il catalogo è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri qui le offerte dello store Acer con il 15% di extra sconto (fino alle 12 del 14 febbraio)

