Presentata quasi un anno fa, Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC torna in offerta su Amazon a un prezzo piuttosto intrigante. Se già di per sé è economica e vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo, ora che è scontata del 20% diventa ancor più allettante, per chiunque stia cercando un braccialetto smart da portare al polso. Ma bando alle ciance, scopriamo meglio i dettagli dell’offerta, link per l’acquisto compreso.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è in offerta su Amazon

La versione della smartband di Xiaomi di cui parliamo è la NFC, cioè quella dotata del relativo chip che permette di effettuare pagamenti digitali avvicinandola al POS, per usare Google Pay o altri sistemi di pagamento come Nexi, o magari Curve (vi linkiamo un approfondimento dedicato in fondo, nel caso in cui dovesse servire).

L’offerta in questione su Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC permette comunque di risparmiare un bel po’ sul prezzo d’acquisto, scegliendo Amazon. Come anticipato, lo sconto è del 20%, il che vuol dire pagarla 43,99 euro invece di 54,99, risparmiando così ben 11 euro. A seguire, il link per acquistarla.

