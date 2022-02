Corsair annuncia il debutto di una nuova unità SSD M.2 ideata per PlayStation 5. Si tratta della nuova Corsair SSD MP600 PRO LPX M.2. La nuova unità arriva sul mercato in quattro diverse varianti con l’obiettivo di dare agli utenti la possibilità di poter contare su di un supporto di storage in grado di offrire performance eccellenti in lettura e scrittura. Vediamo i dettagli completi.

Corsair SSD MP600 PRO LPX M.2 nei dettagli

La nuova unità SSD MP600 PRO LPX M.2 di Corsair mette a disposizione degli utenti un livello di performance al top con una velocità massima di 7.100 MB/sec in lettura sequenziale e 6.800 MB/sec in scrittura sequenziale. Corsair propone la sua nuova unità SSD M.2 come la soluzione giusta per estendere le capacità di archiviazione della PlayStation 5 grazie alla possibilità di sfruttare prestazioni in lettura e scrittura in grado di soddisfare appieno i requisiti per la console di Sony.

Il nuovo SSD M.2 di Corsair presenta una memoria 3D TLC NAND ad alta densità e cache SLC NAND dinamica. Da notare la presenza di un dissipatore di calore a profilo basso in grado di tenere sotto controllo le temperature dell’unità di archiviazione, permettendo un funzionamento sempre al massimo delle sue prestazioni. Corsair, inoltre, mette a disposizione degli utenti una garanzia completa di cinque anni sulla nuova unità SSD MP600 PRO LPX M.2.

I prezzi delle quattro varianti

Come anticipato in precedenza, la nuova SSD MP600 PRO LPX M.2 di Corsari è disponibile in quattro diverse varianti. Il modello base da 500 GB arriva sul mercato con un prezzo di 114,99 euro. Per la versione da 1 TB di storage, invece, è previsto un prezzo di 189,99 euro. A completare la gamma troviamo la variante da 2 TB, acquistabile a 379,99 euro, e la versione top di gamma con capacità di archiviazione di 4 TB che può essere acquistata al prezzo di 879,99 euro. Tutte e quattro le varianti del nuovo SSD M.2 di Corsair sono pienamente ottimizzate per l’utilizzo con la PlayStation 5.

Le nuove proposte di Corsair sono già disponibili sullo store online dell’azienda e presso altri rivenditori autorizzati come Amazon: