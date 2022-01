In attesa degli ultimi due smartwatch/sportwatch anticipati dai rumor, Garmin Forerunner 955 e Garmin Instinct 2, vale la pena soffermarsi su ciò che l’azienda statunitense ha già presentato al pubblico. Accenniamo agli ultimi gioiellini di fascia elevata, i Garmin Fenix 7, presentati al pubblico assieme ad epix 2 appena due settimane fa.

Ebbene, sappiate che oltre a essere già disponibili sul mercato in tutte e tre le versioni, sono anche già passati sotto la lente d’ingrandimento di un ingiustamente malnoto recensore (NdR) ch’è solito provare le funzioni relative alla salute e allo sport degli smartwatch e dei dispositivi indossabili in maniera approfondita, azzardiamo scientifica.

Comunque, ecco quello che ne è uscito con Garmin Fenix 7 per quel che riguarda il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca e dei valori di ossigenazione del sangue.

La prova “scientifica” di alcune funzioni di Garmin Fenix 7

Il recensore cui accennavamo è Rob, AKA The Quantified Scientist, che su YouTube è solito provare indossabili di vario genere, compresi smartwatch come Garmin Fenix 7. Quest’ultimo è proprio l’ultimo dispositivo che è passato sotto la lente d’ingrandimento di Rob che, come suo solito, ha messo alla prova l’ultimo nato in casa Garmin per quel che riguarda il rilevamento del sonno, della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue (anche la qualità del segnale GPS, ma non ci interessa in questa sede).

Per quel che riguarda il sonno, il confronto è stato effettuato con un dispositivo apposito per il rilevamento del sonno (Dreem 2 EEG, un riferimento nel settore). L’analisi approfondita di Garmin Fenix 7 (con le diverse fasi di sonno) non è stata soddisfacente in base a quanto rilevato dal recensore, in particolare il rilevamento delle fasi di sonno profondo e REM.

Lato frequenza cardiaca, il metro di paragone è un altro riferimento nel settore: la fascia toracica Polar H10. In questo particolare ambito, Garmin Fenix 7, pur condividendo l’hardware con Garmin Venu 2 (prodotto più smart del marchio, uscito tuttavia diversi mesi fa, segno che sono auspicabili miglioramenti aggiornamento dopo aggiornamento), risulta essere decisamente meno in linea con quanto rilevato dalla fascia cardio durante le diverse attività sportive esaminate. Buona la rilevazione, in linea con i migliori, ma non al pari di Apple Watch 7, per intenderci.

E per concludere, la funzione relativa al rilevamento dell’ossigenazione del sangue, la cui bontà è stata provata a confronto con un vero e proprio saturimetro. Buoni i valori in questo caso, ma non sempre allineati.

Comunque, ecco il video in questione, seduto sopra un link per acquistare lo smartwatch in questione su Amazon.

Acquista Garmin Fenix 7 su Amazon

Leggi anche: migliori smartwatch: i nostri consigli