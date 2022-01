Unieuro lancia una nuova promozione Fuoritutto con prodotti di tecnologia come TV, portatili, smartphone ed elettrodomestici scontati fino al 60%. La promozione è valida sia in negozio che online dal 28 gennaio al 13 febbraio. Di seguito abbiamo raccolto alcune delle migliori occasioni divise per categoria, ma potete dare un’occhiata all’intero catalogo prodotti cliccando qui oppure dando uno sguardo al volantino Unieuro.

Codice sconto da 120€ se acquisti Samsung Galaxy S21 FE

Oltre alla promo Fuoritutto è in corso una campagna promozionale che permette di acquistare uno smartphone della famiglia Samsung Galaxy S21 FE con ben 120 euro di sconto. Per usufruire dello sconto vi basta scegliere uno dei quattro modelli disponibili – Bianco, Lavanda, Oliva e Grafite – e in fase di perfezionamento dell’acquisto inserire il codice sconto 120GALAXYS21FE esattamente come lo vedete scritto, con tutte le lettere in maiuscolo.

Stiamo parlando di uno smartphone lanciato a inizio anno dotato di un ottimo rapporto qualità prezzo e che ha davvero pochi punti deboli per la fascia di prezzo in cui viene proposto. Samsung Galaxy S21 FE è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888 che unito allo schermo Dynamic AMOLED da 6.4″ con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e a 6 o 8 GB di RAM lo rendono piacevole da usare in qualunque situazione. C’è il supporto alle reti 5G, una batteria capiente da 4.500 mAh e la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC e GPS.

Fuoritutto Unieuro: smartphone

Samsung Galaxy S21 5G 256 GB Display 6.2″ (Bianco, Viola, Rosa, Grigio) in offerta a 699 euro invece di 929 euro;

invece di 929 euro; Motorola Edge 20 6.7″ in offerta a 359 euro invece di 449 euro;

invece di 449 euro; Xiaomi 11 Lite 5G (Bianco, Rosa, Verde, Blu, Nero) in offerta a 349 euro invece di 449 euro;

invece di 449 euro; realme 8i (Porpora, Nero) in offerta a 179 euro invece di 219 euro;

Fuoritutto Unieuro: desktop e portatili

Fuoritutto Unieuro: smart TV

Tutte le offerte del nuovo volantino Fuoritutto di Unieuro

Potrebbe interessarti: MediaWorld apre la Samsung Week con tante offerte su TV, PC, monitor e altro