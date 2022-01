Oggi Philips ha presentato le nuove smart TV della serie OLED807 che sarà disponibile nelle versioni da 48, 55, 65 e 77 pollici. A seguire le caratteristiche principali e i prezzi di questa nuova gamma di televisori.

Caratteristiche della nuova TV Philips OLED807

La TV di Philips OLED807 in questione è basata sul nuovissimo processore di immagini P5 AI di sesta generazione e adotta il pannello OLED EX, più luminoso rispetto ai classici OLED. Le immagini vengono supportate dal nuovo sistema Ambilight migliorato su quattro lati capace di fornire maggior dettaglio e precisione dei colori.

Anche la tecnologia Ambient Intelligence è stata ottimizzata per regolare in tempo reale luminosità, gamma e colore in base alle condizioni di luce dell’ambiente circostante. Mentre sul fronte dell’audio la nuova TV Philips OLED807 include un sistema 2.1 di alta qualità con altoparlanti da 70 W; inoltre la TV può fungere anche da diffusore centrale dedicato con la tecnologia DTS-Play-Fi che premette la creazione di un sistema AV senza fili.

Il software garantisce la compatibilità IMAX, la modalità AI Auto Film che regola le impostazioni in maniera intelligente e una barra da gaming che offre impostazioni ottimizzate per ogni genere di gioco. Sempre a tal riguardo, ma non solo, la nuova TV supporta anche lo standard HDMI 2.1 con larghezza di banda 48 Gbps e supporto HDR VRR 48-1280 Hz.

Disponibilità e prezzi della nuova TV Philips OLED807

La nuova gamma di smart TV Philips OLED807 arriverà nei negozi nel corso del terzo trimestre 2022 al prezzo di 1.499 euro per il modello da 48 pollici, di 1.799 euro per il 55 pollici, di 2.499 euro per il modello da 65 pollici e di 3.999 euro per l’imponente 77 pollici.

Leggi anche: Migliori smart TV del mese: ecco i nostri consigli