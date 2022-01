La popolare app di messaggistica WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento con tre importanti novità, di cui la più importante è legata alla controversa modalità Focus rilasciata con l’avvento di iOS 15. L’aggiornamento di WhatsApp porta la versione software alla 22.2.75 e può essere scaricato dagli utenti direttamente dall’App Store. L’azienda però fa notare che alcune delle nuove funzioni verranno rilasciate gradualmente nelle prossime settimane, per cui gli utenti dovranno pazientare ancora un po’.

WhatsApp si integra con la modalità Focus

Una delle novità più chiacchierate di iOS 15 è stata sicuramente la modalità Focus: osannata da alcuni e disprezzata da altri, è uno strumento indubbiamente polarizzante. O la si ama, o la si ignora completamente. Da oggi però WhatsApp aggiunge il supporto alla modalità Focus o, tradotto in altri termini, potrete decidere in che modo chiamate e messaggi potranno irrompere nella vostra vita.

Gli utenti quindi potranno scegliere di ricevere notifiche WhatsApp anche quando la modalità Focus è attiva. La possibilità di specificare gli elementi che possono “disturbare” la concentrazione degli utenti è uno dei punti di forza di questa modalità. Altri utenti invece trovano complicato impostare tutte le eccezioni alla regola, preferendo la modalità Non disturbare: un impenetrabile muro di silenzio per chiamate e notifiche quando ci si vuole isolare dal resto del mondo.

Nuove anteprime e miglioramenti alla registrazione dei messaggi vocali

Oltre all’integrazione con la modalità Focus su iOS 15, ora WhatsApp mostrerà anche le foto profilo di gruppi e contatti insieme alle notifiche. Gli utenti saranno in grado di riconoscere immediatamente il mittente del messaggio, e donerà sicuramente una nota dinamica alle notifiche. Per chi invece non riesce a fare a meno dei messaggi vocali accoglierà con gioia la possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione di un messaggio vocale.

Non sarà più necessario eliminare l’intero audio se si viene disturbati: basterà premere l’apposito pulsante e mettere in pausa la registrazione, così da riprenderlo in seguito. Nessuna traccia, per il momento, del riproduttore in background delle note vocali individuato qualche giorno fa su WhatsApp Beta. L’aggiornamento WhatsApp 22.2.75 per iOS con le nuove funzionalità è disponibile al download sull’App Store.

Potrebbe interessarti: Riecco le reazioni ai messaggi di WhatsApp per iOS, ormai dietro l’angolo