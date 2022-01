Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare per migliorare il proprio servizio di messaggistica istantanea. Fra le ultime novità chiacchierate ma non ancora approdate sulla versione stabile dell’app per smartphone Android e iPhone, la funzione “Reazioni”. Ecco, a tal proposito qualcosa comincia finalmente a muoversi per davvero, merito della versione beta 22.2.72 di WhatsApp per iOS.

La funzione “Reazioni” di WhatsApp sulla beta per iOS

Esatto, sulla base di quanto emerso, si dovrebbe trattare di qualcosa di molto simile alle funzioni di iMessage e Facebook, ovverosia reagire a un messaggio specifico tramite emoji dedicate, utili per rispondere senza rispondere, vuoi per pigrizia, per non congestionare le chat, eccetera eccetera.

Anche su WhatsApp sarebbe perciò limitato il parco di reazioni disponibili, dal classico “mi piace” alla “risata”, passando per ciò che simbolizza amore/affetto, stupore e gratitudine. Insomma, nulla di sorprendente ma senz’altro apprezzabile da una bella fetta di utenti che ha già avuto modo di prendere confidenza con funzioni di questo tipo tramite terzi.

Ma torniamo alla novità di quest’oggi e cioè il fatto che WABetainfo segnala per la versione 22.2.72 di WhatsApp beta per iOS, nuove impostazioni per gestire le notifiche relative alle reazioni. Seppur non funzionanti al momento, ciò è spia di un imminente rilascio, di cui vi diremo di più non appena possibile.

