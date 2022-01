Oknoplast ha presentato i suoi nuovi portoncini in alluminio Tenvis i quali, oltre a essere caratterizzati da un deisng esclusivo, portano tecnologia e sicurezza al nostro ingresso di casa.

I portoncini Tenvis portano design, funzionalità e sicurezza all’ingresso di casa

Con Tenvis, Oklast propone delle porte d’ingresso caratterizzate da un design che riassume estetica, funzionalità, sicurezza e alta tecnologia. Dotate di elevato isolamento termico grazie a uno spessore delle lastre con 3 mm di spessore quella interna e 2 mm quell’esterna, garantiscono un Uw pari a 0,85W/m2K. Il rivestimento interno dell’anta in polistirene estruso XPS garantisce la resistenza al fuoco e ottimizza il risparmio energetico.

Per quanto riguarda la sicurezza, è presente di serie la chiusura automatica, che permette di bloccare l’anta in tre punti senza utilizzare la chiave, e di una rosetta ad anello in grado di fornire una solida protezione dai tentativi di scasso.

Inoltre le nuove porte Tenvis si integrano perfettamente con la smart home. È possibile aprire la porta da remoto tramite smartphone o telecomando, sbloccare il portoncino tramite codice numerico o con il lettore d’impronte digitali presente direttamente sull’impugnatura del maniglione.

È possibile scegliere fra quattro diverse linee che spaziano da forme più classiche al design contemporaneo. I vari modelli sono concepiti per adattarsi ai diversi stili delle abitazioni moderne, e vantano tutti le medesime – eccellenti – prestazioni tecniche.

Ultimo, ma non meno importante, l’alluminio col quale vengono costruite è riciclabile al 100% rendendo l’acquisto ecologico ed ecocompatibile.

Se siete interessati e desiderate avere maggiori informazioni potete visitare il sito del produttore direttamente a questo link.

Leggi anche: Come cambierà la Smart Home nel 2022 e quali sono le novità in arrivo