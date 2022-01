Signify, leader mondiale nell’illuminazione, svela la nuova gamma di prodotti Philips Hue. Caratterizzata dal suo iconico lato smart, porta nuove luci da parete e un paletto per esterni, con nuovi effetti completamente personalizzabili con l’app Philips Hue, in grado di rendere più piacevoli ambienti di vario genere.

Nei dettagli delle nuove lampade smart Philips Hue

Sono quattro i nuovi modelli facenti parte della nuova gamma: si tratta di Philips Hue Inara, Hue Lucca, Hue Resonate e Hue Calla. La prima è una lampada da parete che porta la bellezza decorativa della lampadina a filamento dall’interno all’esterno. È dotata di una lanterna nera in stile vintage che si integra perfettamente con l’app Philips Hue. La sua luce bianca e calda permette di aggiungere un tocco d’eleganza e un’atmosfera intima al patio o al portico all’accoglimento degli ospiti, o semplicemente quando stiamo socializzando all’aperto.

Philips Hue Lucca invece è dotata di un design più contemporaneo. Si tratta di una lampada da parete nata per personalizzare giardini e balconi con luci bianche e colorate. Con la sua forma slanciata e rotonda e le moderne fasce nere, garantisce un’ampia distribuzione della luce così da dare vita al nostro spazio esterno anche di notte.

L’applique Philips Hue Resonate nera, caratterizzata da un design minimalista e una luce bianca e colorata, è in grado di esaltare gli spazi esterni lanciando un bagliore colorato su tutta la parete, creando triangoli di luce per un elemento di design unico.

Ultimo protagonista della nuova gamma è il dissuasore Philips Hue Calla in acciaio inox, ideale per il vialetto di casa. La sua luce bianca e colorata, oltre a creare un ingresso suggestivo e accogliente, permette di orientarsi nelle mattinate buie. Con un’altezza leggermente superiore ai 25 centimetri, può essere posizionato facilmente in ogni angolo del giardino, per creare un’atmosfera personalizzata. Inoltre è dotato di tecnologia a basso voltaggio, che permette una configurazione facile ed espansiva. Basta infatti collegarlo al cavo di prolunga incluso a basso voltaggio, e il gioco è fatto.

Novità software, prezzi e disponibilità delle lampade smart Philips Hue

Le luci intelligenti per esterni Philips Hue sono dotate di tutti i vantaggi del sistema Philips Hue e sono realizzate per resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Inoltre sono tutte regolabili tramite l’app Hue, telecomando, voce o con il sensore di movimento esterno. È possibile collegarle al Philips Hue Bridge per poter sfruttare le automazioni intelligenti, così che si accendano quando siamo vicini a casa o per simulare la nostra presenza quando non ci siamo.

Oltre ai nuovi effetti presenti sull’app come Candela e Camino (che imitano il delicato bagliore della luce naturale delle candele o un accogliente caminetto), ne verranno aggiunti di nuovi nel corso del primo trimestre del 2022. Questi nuovi effetti sfruttano le capacità hardware delle nuove luci, notevolmente migliorate rispetto alle generazioni precedenti. Quando questi saranno disponibili, sarà possibile verificarne la compatibilità con la propria luce direttamente all’interno dell’app.



Ecco le parole di Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue presso Signify:

“In Philips Hue, offriamo l’esperienza di illuminazione intelligente più avanzata e personalizzata ovunque in casa, sia all’interno che all’esterno. Continuiamo a sviluppare nuove divertenti funzioni per l’app Philips Hue, da esperienze coinvolgenti in tutta la tua stanza, ai nuovi effetti Candela e Camino che aiutano i nostri utenti a creare un’atmosfera straordinaria con luci specifiche”

Philips Hue Inara Filament Applique e Calla Bollard saranno disponibili dall’8 Febbraio ad un prezzo di 99,99 e 139,99 euro, mentre le lampade da parete Lucca e Rosenate saranno disponibili dal 1 Marzo ad un prezzo di 99,99 e 159,99 dollari, ma solo negli Stati Uniti e in Canada, senza alcuna informazione relativa a una probabile disponibilità futura in Europa.

Che ne pensate delle nuove proposte di Philips Hue? Fatecelo sapere con un commento.

Potrebbe interessarti anche: Migliori Lampadine Smart: come sceglierle e quali acquistare