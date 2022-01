La serie di smartwatch Huawei GT 2, Watch GT 2 Pro e Watch GT 2e si aggiorna con la possibilità di connettersi facilmente a prodotti fitness di terze parti. L’aggiornamento per gli smartwatch dell’azienda è in fase di rollout tramite update over-the-air (OTA) e permette di monitorare i dati sulla salute provenienti da più dispositivi contemporaneamente.

In un post sul blog ufficiale dell’azienda, Huawei mostra un esempio pratico della nuova feature su Huawei Watch GT 2 utilizzando uno smartphone con a bordo HarmonyOS – in attesa che i telefoni della compagnia possano tornare con i servigi Google a bordo – e un tapis roulant di terze parti. Attraverso la tecnologia NFC lo smartphone effettua il pairing con il tapis roulant, nello specifico il modello Yijan Genie S7, iniziando a mostrare i dati su schermo e contemporaneamente trasmettendo gli stessi allo smartphone.

Le rilevazioni effettuate dagli smartwatch della serie Watch GT 2 sono quindi interpolate con i dati dei dispositivi fitness di terze parti e visibili in dettaglio nell’app Huawei Health. Teoricamente, sarebbe anche possibile controllare il tapis roulant o altri device smart attraverso Huawei Watch GT 2, ma al momento l’azienda non ha annunciato nessun piano al riguardo. Così come all’appello manca una lista dei produttori di hardware che supporteranno l’integrazione con HarmonyOS: al momento, sembra che la maggior parte dei dispositivi compatibili siano destinati al mercato cinese.

Sicuramente è un passo in avanti per l’azienda, che conta così di espandere l’ecosistema software supportando altri device che non siano a marchio Huawei o Honor. Inoltre, sempre più gli utenti chiedono chiarezza su come i dati utilizzati per le app salute e fitness vengono utilizzati: nella stragrande maggioranza dei casi, la raccolta dati da parte di app e servizi viene venduta ad inserzionisti pubblicitari per scopi di tracciamento e profilazione. Serviranno maggiori garanzie da parte di Huawei e vedere quali prodotti saranno supportati in Italia e in Europa.

