Waterdrop, brand noto per i suoi Microdrink e per gli accessori sostenibili, presenta LUCY, un nuovo tappo connesso con cui l’azienda entra ufficialmente nel segmento drinktech. LUCY presenta alcune caratteristiche di sicuro interesse e che, come sottolinea l’azienda stessa, punta a rendere l’idratazione “un’esperienza unica“. Il nuovo tappo connesso di Waterdrop è disponibile ufficialmente a partire da questa settimana con alcune offerte da non perdere per il periodo di lancio. Vediamo i dettagli.

Waterdrop presenta il tappo smart LUCY: come funziona

Il tappo smart LUCY è dotato di un sistema di filtraggio UV-C che consente di purificare in modo efficace l’acqua grazie al potente sensore integrato. Il sistema di purificazione UV-C di LUCY è in grado di eliminare fino al 100% dei potenziali agenti inquinanti dell’acqua da bere.

La purificazione avviene senza l’utilizzo di agenti chimici e, pertanto, l’acqua in bottiglia resta pulita e senza odori. Waterdrop ha scelto di puntare su di un sistema di purificazione UV per via della sua elevata affidabilità contro virus, batteri e germi di qualsiasi tipo.

Da notare, inoltre, che questo comodo accessorio permette di tenere traccia del livello di idratazione giornaliero. Lavorando in combinazione con l’app di Waterdrop (disponibile sul Google Play Store e sull’App Store), infatti, il tappo può tenere traccia dei progressi giornalieri legati all’idratazione. L’applicazione si sincronizza automaticamente con il tappo e, quindi, il monitoraggio del livello di idratazione avviene in tempo reale, senza la necessità di effettuare interventi aggiuntivi.

In caso di necessità, inoltre, il tappo di Waterdrop è in grado anche di inviare degli avvisi, tramite appositi segnali luminosi. In questo modo, l’utente potrà contare su dei veri e propri promemoria per poter contare su di un livello di idratazione sempre ottimale.

Quanto costa il tappo smart LUCY

Il tappo connesso LUCY è già disponibile all’acquisto tramite lo store ufficiale di Waterdrop. Il prezzo di listino è di 119 euro. Attualmente, il tappo intelligente è disponibile in offerta lancio a 99 euro. A disposizione degli utenti c’è anche il Set Glass, con bottiglia in vetro inclusa al prezzo di 110 euro, ed il Set Acciaio, con bottiglia in acciaio inclusa al prezzo di 120 euro.

