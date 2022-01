Utilizzi già il servizio Fatture in Cloud? Approfittane per consigliarlo ai tuoi amici e conoscenti e non perdere la possibilità di ricevere buoni Amazon da spendere come vuoi. L’ultima offerta promozionale di Fatture in Cloud promuove il passaparola: facendo conoscere il servizio che rende la fatturazione elettronica una pratica triviale, l’azienda premia i suoi clienti più entusiasti.

Fatture in Cloud: la fatturazione elettronica non è mai stata più semplice

Il software Fatture in Cloud è tutto italiano e permette a imprese, commercialisti e professionisti di gestire la contabilità con uno strumento online multipiattaforma di facile utilizzo. Grazie alle funzionalità B2B (Business to Business), B2C (Business to Client) e PA (Pubblica Amministrazione) la fatturazione elettronica richiede pochi clic in totale autonomia.

Se non conosci Fatture in Cloud e vorresti provare il servizio ti basta andare sulla pagina ufficiale e iniziare subito la tua prova gratuita: ogni giorno 400.000 professionisti con Partita IVA utilizzano questo software di fatturazione online. Se invece conosci già Fatture in Cloud puoi invitare un amico a conoscere i vantaggi della fatturazione elettronica online e al tempo stesso ricevere buoni Amazon in cambio della tua raccomandazione.

Invita un amico e ricevi un buono regalo Amazon da 40€

Ci sono decine di vantaggi nell’utilizzare il servizio Fatture in Cloud, e l’azienda vuole che il maggior numero di persone ne sia a conoscenza: il tuo fornitore, l’azienda cliente o il collega freelance con cui collabori spesso probabilmente non ne sono ancora a conoscenza. Condividi la tua esperienza ed invita i tuoi amici a provare il servizio: se sono soddisfatti e acquistano una licenza riceverai un buono Amazon del valore di 40€.

Ma non è tutto: puoi invitare tutti gli amici, colleghi e conoscenti che vuoi perché non c’è alcun limite. Più persone porti in Fatture in Cloud e più buoni Amazon ricevi. Loro potranno smettere di impazzire tra conti e burocrazia grazie alle funzioni avanzate di Fatture in Cloud, mentre tu potrai farti un regalo utilizzando i buoni Amazon ricevuti.

