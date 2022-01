Robert Kyncl, Chief Business Officer di YouTube, ha rivelato che d’ora in poi la piattaforma finanzierà solo progetti inerenti Black Voices, YouTube Kids Funds, Shorts e Live Shopping, riducendo ulteriormente le risorse destinate ai contenuti YouTube Originals.

La società rispetterà gli impegni presi per gli spettacoli in corso, ma è improbabile che potremo assistere a nuove produzioni, dato che Susanne Daniels, leader mondiale di Originals, lascerà YouTube il prossimo 1° marzo.

YouTube ridimensiona Originals per puntare su altri progetti

Inizialmente YouTube aveva l’ambizione di competere con servizi di streaming a pagamento come Amazon Prime Video e Netflix che producono anche contenuti internamente, ma nonostante un discreto successo il progetto YouTube Originals non è riuscito a sfondare e alla fine ha reso i suoi contenuti gratuiti.

La nuova strategia consente a YouTube di finanziare più creatori, offrendo allo stesso tempo maggiori possibilità di competere con TikTok, Instagram e altri rivali nell’ambito dei contenuti video in forma breve. TikTok in particolare non cessa di crescere e a settembre ha superato YouTube negli USA e nel Regno Unito.

Per convincere più utenti ad abbonarsi alla piattaforma, Google ha da poco introdotto un abbonamento annuale per YouTube Premium e YouTube Music Premium che consente di risparmiare sul costo di questi servizi. Ma staremo a vedere col passare dei mesi in che modo deciderà di muoversi in dettaglio.

