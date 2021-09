TikTok non cessa di crescere e supera YouTube negli USA e nel Regno Unito

Le ultime informazioni provenienti da App Annie, una società specializzata su ricerche di mercato che prende in considerazione i dati di download e altre metriche per valutare le applicazioni mobile, indica che TikTok ha superato YouTube per quanto riguarda il tempo di visualizzazione medio negli USA e nel Regno Unito.

TikTok supera YouTube negli USA e in UK

Prendendo in considerazione solo il tempo speso nell’app per dispositivi Android, App Annie sottolinea come TikTok abbia “rivoluzionato il panorama dello streaming e dei social“, rimarcando quindi un concetto ben noto a tutti: TikTok, soprattutto per i giovani, è il punto di riferimento per la fruizione di contenuti multimediali.

YouTube, dal canto suo, è ancora al primo posto per quanto riguarda il tempo complesso trascorso dagli utenti sul servizio, merito della ingente user base di cui dispone – 2 miliardi di utenti al mese contro i 700 milioni di TikTok. Guardando al solo mercato inglese, TikTok ha superato YouTube da ormai più di un anno, mentre negli USA il passaggio definitivo si è solo consumato ad aprile di questo anno.

Google non resta certamente a guardare e il riposizionamento dell’icona dei video Shorts di YouTube è un chiaro esempio delle varie strategie che il colosso di Mountain View sta mettendo in piedi per colmare il gap con il competitor.

