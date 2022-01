Automobili Lamborghini ha presentato il primo progetto nel settore degli NFT (non-fungible token) nella storia dell’azienda. I post pubblicizzati precedentemente sui social erano un indizio e ora, l’opera d’arte a tema spaziale, Lamborghini Space Key, è stata presentata ufficialmente e sarà, a breve, messa all’asta.

Elemento distintivo di quest’opera d’arte, che ha come tema lo spazio, è un frammento di materiale composito avanzato in fibra di carbonio che ha compiuto un incredibile viaggio: si tratta infatti del campione inviato da Lamborghini sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2019, nell’ambito di un programma di ricerca congiunto. Una volta rientrato dallo spazio, è entrato a far parte di Space Key, un oggetto unico nel suo genere, di cui sono stati ricavati solo cinque esemplari.

Cosa sono gli NFT?

Si tratta del primo progetto della casa automobilistica in ambito NFT. Per chi non sapesse cosa sono, si tratta di codici identificativi univoci registrati su un database noto come blockchain. Questi sono legati ad immagini, video, musica o altro (ad esempio il VIN dei veicoli). Essendo ogni token unico, garantisce ai rispettivi proprietari autenticità, programmabilità, e tracciabilità delle risorse su internet.

Per gestire tutto questo in maniera semplificata, aziende come Lamborghini, sfruttano piattaforme di livello enterprise come quella di NFT Pro. Si tratta di un’azienda che si occupa di creare, vendere, definire strategie e distribuire risorse basate su NFT. Inoltre è una soluzione white-label, ciò significa che l’azienda che acquista il prodotto, può rebrandizzarlo a suo piacimento.

Space Key: un’opera in fibra di carbonio che viene dallo spazio

Alla base di questo progetto, in collaborazione con un artista segreto e limitato solamente a cinque unità, c’è un materiale composito avanzato in fibra di carbonio. Questo materiale era stato inviato da Lamborghini nel 2019 sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nell’ambito di un progetto di ricerca comune. Una volta fatto ritorno e dopo aver finito tutti i test necessari per la ricerca, il materiale è entrato a far parte della Space Key. Ognuna delle cinque Space Key è collegata a un’opera d’arte unica ed esclusivamente digitale realizzata dallo stesso artista tramite il codice QR che si trova sul retro della fibra di carbonio.

L’ingresso, da parte di Lamborghini, nel mondo degli NFT, rappresenta un altro importante traguardo per l’azienda. Ecco le parole di Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini:

“L’innovazione è una parte fondamentale del DNA Lamborghini. Siamo un’azienda leader per quanto riguarda i materiali compositi in fibra di carbonio nel settore automobilistico, quindi due anni e mezzo fa siamo andati oltre partecipando al progetto di ricerca comune nello spazio. Ora, con l’ingresso nel metaverso, Lamborghini sfreccia ancora una volta verso nuovi orizzonti. Abbiamo sentito il richiamo del mondo degli NFT e siamo entusiasti di far parte di questa community davvero appassionata e innovativa.”

Lamborghini è entrata a far parte di questo mondo collaborando con NFT Pro. Per quanto riguarda i dettagli relativi alla Space Key, il nome dell’artista e dell’opera digitale, la casa d’asta con la data e l’ora dell’asta, insieme al link per la registrazione, verranno condivisi prossimamente.

