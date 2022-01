Intel potrebbe entrare nel mercato del mining con l’ASIC “Bonzana Mine”. L’azienda ne parlerà in un evento virtuale chiamato “Bonanza Mine: An Ultra-Low-Voltage Energy-Efficient Bitcoin Mining ASIC“, il quale si terrà nel corso della International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) il 23 Febbraio alle ore 16:00 (ora italiana). L’evento vedrà la partecipazione di alcuni suoi ingegneri di San Diego, Hillsboro e Santa Clara.

Intel si prepara a entrare nel mondo del mining

Al momento non ci sono altre informazioni, quindi non sappiamo se Intel abbia effettivamente intenzione di commercializzare Bonzana Mine in tempi brevi, o se si tratta semplicemente di un progetto di ricerca. Guardando agli ingegneri che parleranno durante l’evento, sembrerebbe che la seconda ipotesi sia la più probabile.

Fra questi, ci sono Vikam Suresh, ricercatore di Intel Labs specializzato in microarchitetture ad alte prestazione ed efficienza. Altro suo ambito è la progettazione di circuiti per la codifica e autenticazione di dati, progettazione di primitive crittografiche per numeri casuali e generazioni di chiavi e blockchain.

Ma non è da escludere neanche la prima ipotesi. Intel infatti potrebbe sbarcare nel settore mining con un prodotto dedicato. In una “vecchia” intervista Raja Koduri, senior vice president e general manager dell’Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) Group di Intel, aveva accennato a piani per blockchain che non avrebbero coinvolto CPU e GPU. Egli spiega che l’azienda punta a raggiungere una base installata con le sue GPU Arc sufficientemente ampia, da attirare l’attenzione degli sviluppatori di software.

Proprio in quell’intervista, Koduri ha fatto accenno di essere al lavoro su una soluzione mirata per una validazione delle blockchain più veloce ed efficiente, e, proprio Bonzana Mine, sembrerebbe la soluzione. Purtroppo mancano ancora diversi dettagli tra cui hash rate e consumi, tuttavia avremo tutte le risposte che servono il 23 Febbraio alle 16:00.

Leggi anche: Convertita al mining di Bitcoin una centrale idroelettrica del Trentino