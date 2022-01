Disney Enterprises ha ottenuto l’approvazione di un brevetto per un “simulatore di mondo virtuale” dall’Ufficio brevetti degli Stati Uniti, una mossa che porta i parchi a tema del colosso verso il Metaverso.

Il documento di brevetto fornisce alcune informazioni sulle potenzialità della realtà aumentata, con quest’ultima in grado di fornire agli utenti la sensazione di interagire con un mondo virtuale, offrendo un’esperienza più immersiva e coinvolgente.

Come e quando il metaverso approderà nei parchi Disney

La tecnologia includerebbe un dispositivo di proiezione e un sistema di tracciamento che consente a Disney di mostrare effetti virtuali in luogo del mondo reale mentre, ad esempio, un utente si muove per il parco. Una piattaforma informatica comunica con il dispositivo di proiezione e il sistema di tracciamento in background per mappare la sede e identificare gli effetti virtuali da visualizzare.

Tutto questo però ha anche dei limiti derivanti dall’AR. Fra questi c’è il costo dei dispositivi, le implicazioni per la salute e l’igiene per via della condivisione dei dispositivi e la necessità dell’uso di dispositivi personali abilitati all’AR che permette a molte persone di vivere la stessa esperienza. Il documento conclude che è necessario qualcosa che consenta un’esperienza immersiva per molti usi, ma adattata al punto di vista di ciascun utente.

Nei risultati del quarto trimestre del 2021, Disney ha parlato di utilizzare la potenza della sua piattaforma e delle nuove tecnologie, per offrire ai consumatori la miglior esperienza di intrattenimento possibile. Il CEO, Bob Chapek, ha descritto lo sviluppo come fosse un prologo a un’epoca in cui saremo in grado di collegare ancora più strettamente il mondo fisico e quello digitale, consentendo una narrazione senza confini nel nostro metaverso Disney, e ha dichiarato:

“La nostra azienda è davvero unica in quanto abbiamo una presenza significativa nel mondo fisico attraverso i nostri parchi e resort, nonché risorse multimediali e di intrattenimento nel mondo digitale. Ed è incredibile vedere come il nostro uso della tecnologia emergente e delle intuizioni acquisite attraverso i nostri innumerevoli punti di contatto con i consumatori, ci consenta di trasformare il modo in cui le persone interagiscono e sperimentano le nostre storie e i nostri prodotti in entrambi i mondi”

La società prevede di continuare a costruire una presenza nel metaverso nel 2022, nel frattempo una lounge di realtà mista chiamata MetaTerrace è stata aperta nelle Central Park Towers, nel distretto finanziario di Dubai. Intanto, pazientiamo per ulteriori sviluppi.

