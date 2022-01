Da quando Facebook/Meta ha annunciato il suo metaverso si è creato parecchio fermento. Diversi brand e aziende stanno lavorando attivamente per non rischiare di perdere l’opportunità di partecipare a quella che potrebbe essere una rivoluzione del commercio. Secondo gli analisti di Morgan Stanley (nota banca d’affari con sede a New York) infatti, il metaverso potrebbe rappresentare un’opportunità del valore di 8 trilioni di dollari. Ora grazie all’emittente televisiva americana CNBC, veniamo a sapere che il colosso della grande distribuzione Walmart sarebbe pronto ad esplorare il metaverso e ad entrare nel mercato degli NFT creando forse anche una propria criptovaluta. Ecco tutti i dettagli.

Walmart valuta l’ingresso nel mercato degli NFT e nel metaverso

Secondo quanto riportato, pare che il colosso del commercio al dettaglio abbia depositato diversi nuovi marchi alla fine di dicembre 2021, segno di una sua intenzione di produrre e vendere beni virtuali tra cui elettronica, decorazioni per la casa, giocattoli, articoli sportivi e prodotti per la cura della persona. Walmart dal canto suo ha dichiarato che sta esplorando continuamente come le tecnologie emergenti possono plasmare le future esperienze di acquisto.

In uno dei brevetti depositati presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, la società fa chiaro riferimento alla possibilità di offrire ai propri clienti una valuta virtuale e degli NFT. In effetti, ad agosto dello scorso anno, Walmart pubblicò un annuncio su Linkedin per la ricerca di un esperto in criptovalute. Secondo Josh Gerben, avvocato specializzato in brevetti, C’è molto linguaggio (nei documenti), il che mostra che c’è molta pianificazione dietro le quinte su come affronteranno la criptovaluta, come affronteranno il metaverso e il mondo virtuale che appare in arrivo o è già qui.

Insomma, Walmart vuole unirsi alla schiera di aziende quali Gucci, Nike, Adidas, Gap e Under Armor che hanno testato con successo gli NFT nel recente passato. Avendo inoltre condotto un test su 200 negozi, nei quali sono state installate macchine ATM in Bitcoin, non è da escludere che in un prossimo futuro Walmart possa anche accettare pagamenti dai propri clienti in criptovaluta (magari di propria creazione), come del resto aveva affermato il CEO Brett Briggs, grande sostenitore della blockchain, dicendo che la società valutava questa ipotesi da tempo.

Potrebbe anche interessarti: le tendenze del mondo tech nel 2022