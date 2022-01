Sono centinaia le aziende che orbitano nell’ecosistema Xiaomi, ognuna dedicata a specifici prodotti più o meno intelligenti. Tra questi troviamo HOTO, che produce strumenti pensati per il fai da te, intelligenti e funzionali. Grazie a Goboo, store online che opera in Europa, potete portarvi a casa alcuni interessanti prodotti a prezzi particolarmente allettanti.

Trapano 12V HOTO

Dotato di una coppia decisamente elevata, pari a 30 Nm, il trapano HOTO utilizza un motore brushless a 12V in grado di raggiungere una velocità massima di rotazione di 1.400 giri al minuto.

È realizzato con un sapiente mix di policarbonato e ABS, con linee minimaliste ma eleganti e una impugnatura ergonomica che ne rende molto comodo l’utilizzo. La vernice opaca e il rivestimento in TPU opaco a iniezione di gomma permette di avere uno strumento che resiste a sporco e graffi, per mantenere inalterato a lungo il proprio aspetto.

Grazie a un semplice interruttore si trasforma in cacciavite per essere utilizzato in tantissime modalità. Nella parte posteriore è presente uno schermo che permette di regolare con estrema facilità la coppia e il senso di rotazione.

Il trapano HOTO può essere acquistato su Goboo utilizzando il link sottostante a 97,99 euro invece di 119,99 euro.

Cacciavite HOTO

Se quello che cercate è un cacciavite a batteria, per assemblare la vostra build ma anche per piccoli lavoretti in casa, il cacciavite HOTO è perfetto per voi. È dotato di una porta USB Type-C per la ricarica della batteria interna da 2.000 mAh, che consente di avvitare o svitare circa 300 viti.

Può contare su una coppia di 5 Nm e dispone di un sistema magnetico per l’aggancio delle punte. Nella confezione di vendita è incluso un kit con 10 punte di uso comune. Nella parte posteriore è presente un pomello a disco per invertire il senso di rotazione o per bloccarla, così da poterlo utilizzare come un normale cacciavite.

È disponibile in due colori ed è realizzato in materiale plastico di qualità, per essere leggero e allo stesso tempo particolarmente resistente. Potete acquistarlo su Goboo a 41,99 euro invece di 59,99 utilizzando il link sottostante.

Misuratore laser HOTO

Decisamente interessante è il misuratore laser HOTO, ideale per misurare distanze in casa ma anche all’aperto e con una precisione millimetrica. Raggiunge infatti distanze fino a 30 metri con una precisione di due millimetri. È dotato di uno schermo OLED che permette di leggere istantaneamente le misurazioni effettuate.

La cosa più interessante per gli appassionati di tecnologia è sicuramente la possibilità di collegarlo a uno smartphone attraverso l’app Xiaomi Home, utile per memorizzare le misurazioni e creare in maniera rapida ed efficace planimetrie e mappe.

Potete anche scattare delle foto ai mobili o alle stanze misurate e inserire le misurazioni raccolte, per avere un immediato riscontro visivo. La batteria interna può essere ricaricata attraverso il connettore USB Type-C posto su un lato del dispositivo. Potete acquistarlo su Goboo a 36,99 euro invece di 45,99 euro.

Nastro adesivo HOTO

Chiudiamo con un prodotto particolare ma sempre utile in casa: un biadesivo pretagliato per fissare quadri, appendiabiti o piccole mensole senza dover ricorrere ad altri strumenti, offre una elevata aderenza e una tenuta salda nonostante le dimensioni contenute ma può essere facilmente rimosso.

Grazie all’acido acrilico ecologico, che lo rende flessibile e resistente, il nastro si rimuove con estrema facilità senza lasciare fastidiose tracce. Potete acquistare il kit su Goboo a 13,99 euro.

