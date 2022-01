Gli ultimi dati raccolti da BitPay e diffusi da Bloomberg mettono in evidenza come, ad oggi, Bitcoin rimanga senza alcun dubbio la più importante tra le criptovalute, tuttavia il dominio degli anni addietro si è trasformato in un primato che è sì saldo, ma molto meno netto.

Leggendo i dati delle transazioni, infatti, si rimarca la crescita esponenziale di altri criptoasset e criptovalute (tra le parole da conoscere in vista delle tendenze Tech 2022 ce n’è una fondamentale per questo mondo). In particolare, le transazioni “cripto” via Bitcoin, pur costituendo ancora una maggioranza importante, sono crollate dal 92% del 2020 al 65%.

Di contro, la principale alternativa, ovvero Ether, ha rappresentato il 15%del transato mediante criptovalute, con altre stablecoin a 13 punti percentuale e realtà più piccole emergenti come Litecoin e i meme-coin Dogecoin — ora accettato anche sullo shop Tesla — e Shiba Inu, arrivati su BitPay proprio nel 2021, che hanno fatto segnare un interessante 3%.

Stando a quanto riporta BitPay, il fatto che per le transazioni si prediligano ancora nettamente le stablecoin (avete visto che anche PayPal si sta muovendo in quella direzione?) è da ricondurre ai pagamenti effettuati tra Paesi, senza dimenticare il turbolento mese di novembre 2021 vissuto da tutto il mondo delle criptovalute che ha spinto anche i singoli consumatori a preferire movimenti mediante stablecoin (il cui valore dovrebbe rimanere stabile).

Va detto che il fatto che il prezzo del Bitcoin — a dispetto della volatilità dell’ultimo trimestre del 2021 — sia cresciuto del 60% nel corso dell’anno passato potrebbe aver convinto molti più investitori a tenerlo anziché spenderlo.

Quelli che si sono comunque decisi a spenderlo hanno per lo più acquistato beni di lusso come gioielli, orologi, auto, barche e persino oro. Il Chief Executive Officer di BitPay Stephen Pair ha infatti sottolineato come le transazioni per tali tipologie di beni siano salite al 31 percento nel 2021 contro il 9 percento dell’anno precedente.

Nel complesso, il volume dei pagamenti effettuati a mezzo di BitPay è cresciuto di un notevole 57% nel 2021. Pair s’è detto fiducioso per il futuro dei pagamenti mediante criptovalute, sottolineando come il potenziale di crescita del suddetto mercato sia testimoniato dall’ingresso di compagnie del calibro di PayPal. D’altronde la fiducia di BitPay ha trovato concreta espressione anche nella nomina di Jim Lester — in precedenza alla guida della startup ThingTech e senior VP dell’area product management, strategy and marketing della divisione fatturazione elettronica e pagamenti di Fiserv Inc. — quale Chied Operating Officer incaricato di guidare l’espansione del business.

