Se siete degli streamer, o se comunque armeggiate con i video creandoli e distribuendoli, sicuramente saprete quanta importanza abbia in questo campo la luce. Una buona illuminazione è un elemento essenziale per creare un contenuto di qualità e piacevole da visionare. Ecco che Logitech, attraverso il suo marchio Logitech for Creators, ha appena lanciato un nuovo faretto dedicato agli streamer chiamato Litra Glow, in grado di restituire “un aspetto naturale e radioso su tutte le tonalità di pelle”.

Il faretto Logitech Litre Glow nei dettagli

Il nuovo nato dell’azienda è in grado di offrire una luce che non abbaglia, talmente delicata per gli occhi di chi se la trova davanti da poter essere utilizzata per lunghe sessioni di streaming, anche tutto il giorno. Dispone inoltre di una tecnologia proprietaria chiamata TrueSoft, che garantisce una precisione del colore a livelli cinematografici e restituisce una luce morbida che può contribuire a far apparire il soggetto meno stanco.

Logitech fa sapere di aver lavorato sodo su un aspetto che ai più potrebbe sembrare secondario, ovvero l’approccio della luce, e il risultato visivo che ne consegue, nei confronti di diverse tonalità della pelle. L’artista visiva e fotografa Aundre Larrow, che predilige nelle sue opere la raffigurazione di persone di colore, ha avuto modo di esprimersi su Litra Glow dichiarando: “L’illuminazione sembrava naturale. Ha un bell’aspetto sulla mia pelle e funziona per persone di diverse tonalità della pelle senza sembrare spenta. La temperatura da caldo a freddo è estremamente precisa e ho scoperto che la luce è abbastanza forte e morbida da poter essere utilizzata da sola”.

L’azienda ha progettato Litra Glow per essere plug & play, offrendo agli utenti cinque diverse calibrazioni preimpostate con luminosità e temperatura del colore diverse, ma dando comunque la possibilità di modificarle manualmente per ottenere l’effetto desiderato. È anche possibile, collegando il faretto al software G HUB di Logitech, creare le proprie configurazioni personali e renderle preimpostate.

Litra Glow verrà venduto dotato di un supporto per monitor con altezza, inclinazione e rotazione regolabili entro la fine di gennaio, disponibile fin da ora in preordine al prezzo di 69.90 euro sul sito web di Logitech.

