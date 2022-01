Tra le offerte Amazon di oggi c’è una promozione da non perdere dedicata agli SSD WD BLACK, le soluzioni di storage ad alte prestazioni per il gaming di Western Digital. Si tratta di due SSD NVMe proposti con il 46% di sconto e con un bonus aggiuntivo imperdibile per i videogiocatori. Acquistando uno degli SSD in offerta, infatti, si riceverà un codice per riscattare gratis Battlefield 2042, il titolo sviluppato da DICE che rappresenta l’ultima evoluzione dell’apprezzato franchise Battlefield. Ecco i dettagli sull’offerta:

Battlefield 2042 per PC in regalo con gli SSD WD BLACK in offerta su Amazon

La nuova promozione disponibile oggi su Amazon consente di acquistare a prezzo scontato un ottimo SSD, ideale come supporto di archiviazione per il gaming su PC oltre che per velocizzare al massimo le prestazioni dell’intero sistema. La possibilità di ottenere gratuitamente il nuovo Battlefield 2042 (per PC) rappresenta, inoltre, un bonus aggiuntivo che contribuisce a rendere l’offerta ancora più conveniente.

Gli SSD WD BLACK in offerta sono due. Si tratta del modello SN750 SE proposto nelle versioni da 500 GB e 1 TB. Entrambe le versioni garantiscono una velocità di lettura sequenziale fino a 3.600 MB/sec, caratterizzandosi, quindi, come delle ottime soluzioni per massimizzare le prestazioni. Gli SSD supportano l’interfaccia PCIe Gen4 ma sono retrocompatibili con PCIe Gen3.

Da notare che entrambi gli SSD WD BLACK sono in sconto del 46% grazie alla promozione di oggi di Amazon. Il modello da 500 GB può, quindi, essere acquistato ad un prezzo di 74,52 euro invece che 138,99 euro con un risparmio di oltre 64 euro. Per quanto riguarda la più capiente versione da 1 TB, invece, il prezzo d’acquisto è di 129,56 euro invece di 241,99 euro con un risparmio di ben 112,43 euro.

Entrambi gli SSD sono venduti e spediti direttamente da Amazon, con consegna rapida e gratuita per i clienti Amazon Prime. Da notare, inoltre, che acquistando uno dei due SSD sarà possibile ottenere anche uno sconto del 33% sull’abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass per PC che costerà, quindi, 19,99 euro invece di 29,99 euro. Per maggiori dettagli o per sfruttare le promozioni in corso dedicate agli SSD WD_BLACK con Battlefield 2042 in regalo è possibile fare riferimento ai link qui di sotto:

Acquista WD_BLACK SN750 SE da 500 GB

Acquista WD_BLACK SN750 SE da 1 TB