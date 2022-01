Con una quota del 31,8% sul totale delle vendite mondiali e una crescita del 180,1% rispetto all’anno precedente, il colosso cinese CATL si è confermato leader nel mercato delle batterie a livello globale nel 2021, ma l’azienda non intende tirare i remi in barca.

L’azienda ha in programma investimenti per 131 miliardi di yuan per la realizzazione di impianti in tutto il mondo con l’obiettivo principale di espandere ulteriormente la produzione.

Tesla principale cliente di CATL

CATL sta inoltre realizzando uno stabilimento produttivo vicino a Giga Shanghai dedicato a Tesla, il suo cliente principale, tuttavia i piani di espansione della società non si limitano solo alla Cina, in quanto altri impianti sorgeranno in Germania e in futuro anche negli Stati Uniti.

Per ottenere le materie prime l’azienda ha avviato la costruzione di un parco industriale nella città di Yichang, nella provincia dell’Hubei, ma ci sarà spazio anche per il riciclo delle batterie, visto che l’azienda intende ridare vita a 300.000 tonnellate di materiali per accumulatori ogni anno.

CATL investe anche sulle batterie agli ioni di sodio

La lungimiranza di CATL mette in conto anche un futuro in cui gli ioni di litio potrebbero passare di moda nelle auto elettriche, pertanto il colosso sta investendo nelle batterie agli ioni di sodio che potrebbero diventare realtà già nel 2023.

I dettagli rilasciati dell’azienda sono ancora scarsi, ma è noto che questi accumulatori presentano costi notevolmente inferiori e garantiscono una ricarica più rapida, oltre a sfruttare un elemento molto comune sulla Terra. L’obiettivo di CATL è creare una catena di approvvigionamento completa entro il 2030 per dominare il settore a livello globale.

