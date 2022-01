Google ha iniziato il rilascio di Chrome OS 97 per i Chromebook, con diverse novità riguardanti l’app Galleria e molto altro. Questo sta avvenendo solamente due giorni dopo il rilascio della versione Android (qui il nostro articolo), iOS e desktop e, con il passaggio al ciclo di aggiornamenti ogni 4 settimane, ora è tutto sincronizzato.

Chrome OS 97 integra il lettore nell’app Galleria e altre novità

La prima cosa a cambiare notevolmente è la riproduzione di musica, podcast o altri file audio attraverso l’app File. Quest’ultima ha sempre portato, una volta avviata la riproduzione, all’apertura di una piccola finestra, mentre con Chrome OS 97, tale funzionalità sarà gestita all’interno dell’app Galleria.

Come potete notare dagli screenshot qua sopra, l’interfaccia ora è a schermo intero e presenta una coda “In riproduzione” che può essere nascosta a sinistra. Anche il lettore è migliorato e ora permette di riavvolgere o skippare in avanti di 10 secondi e aumentare la velocità di riproduzione. Anche lo scrubber è molto più grande e ha una migliore spaziatura.

Altro cambiamento riguardante la Galleria è la possibilità di aprire più file contemporaneamente, a differenza di prima, che era possibile aprire soltanto un’immagine per volta. Inoltre sono state aggiunte più opzioni per visualizzare, ingrandire e modificare.

Aggiornata anche la lente d’ingrandimento a schermo intero in Accessibilità, in modo che lo schermo possa muoversi continuamente con il mouse. Questa funzionalità si unisce all’impostazione predefinita in cui la finestra si sposta solo quando il cursore tocca il bordo dello schermo.

Anche su desktop, il menù a cascata durante la compilazione automatica è stato modificato e porta una gradita novità. Adesso, quando andremo a compilare qualcosa, il menu non coprirà più la parte anteriore della maggior parte dei campi di testo, ma si sposterà a destra, in modo da lasciare la visuale libera. Tuttavia questa funzione non è ancora stata implementata.

Avete già aggiornato il vostro Chromebook? Che ne pensate delle novità? Fatecelo sapere utilizzando il box dei commenti.

