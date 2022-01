Le cuffie True Wireless rappresentano ormai un gadget fondamentale da tenere sempre in tasca. La comodità e la praticità di utilizzo le hanno fatte diventare un accessorio utile per fare chiamate o ascoltare musica senza dover sbrigliare cavi, basta aprire il case e indossarle. Risulta quindi più che interessante l’offerta odierna su Amazon che propone le recenti Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 alla metà del prezzo di listino, ovvero a soli 20 Euro circa.

Offerta da cogliere al volo per le TWS Earphones 2 su Amazon

Le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic hanno un set di specifiche tecniche completo da renderle particolarmente invitanti per rapporto qualità-prezzo. Sono infatti dotate di un driver da 14,2 mm, due microfoni utilizzati per la cancellazione del rumore, un sensore di prossimità a infrarossi per rilevare l’indosso, il chip Bluetooth 5.0 con supporto ai codec LDHC, SBC e AAC e una batteria niente male. Dal punto di vista dell’autonomia il produttore cinese dichiara infatti ben 5 ore di riproduzione musicale continuata con una sola ricarica, che arrivano fino a 20 ore sfruttando la custodia di ricarica, dotata di una presa USB Type-C attraverso cui ricaricarla in circa 90 minuti.

Si tratta di cuffie particolarmente leggere, che pesano appena 4,7 grammi ciascuna; la custodia di ricarica, a mo’ di cofanetto, segna sulla bilancia 48 grammi.

Le Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic sono in offerta a 19,99 Euro invece di 39,99 Euro su Amazon.it, insomma un ottimo prezzo per un valido prodotto, se cercavate delle cuffie potrebbe essere l’occasione giusta.

Acquista le Mi TWS Earphones 2 Basic a soli 19,99 Euro su Amazon