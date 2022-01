Si chiama Tambour Horizon Light Up ed è un nuovo smartwatch di lusso targato Louis Vuitton, popolare brand del mondo della moda che di tanto in tanto lancia anche interessanti gadget per gli appassionati di tecnologia.

Nel corso di un’intervista concessa a Le Figaro, Jean Arnault, direttore marketing e responsabile dello sviluppo degli orologi del gruppo, ha fornito qualche interessante dettaglio su tale nuovo modello e sulle strategie che la sua azienda ha deciso di seguire.

Louis Vuitton non crede in Wear OS per Tambour Horizon Light Up

Uno degli aspetti più interessanti di tale intervista è quello relativo al nuovo Wear OS, il sistema operativo sviluppato da Google in collaborazione con Samsung e che, a quanto pare, non ha convinto Louis Vuitton, in quanto lo ritiene un po’ troppo complicato ed esigente per quanto riguarda le risorse di cui ha bisogno.

E così Louis Vuitton ha deciso di puntare su un sistema operativo proprietario, grazie al quale lo smartwatch Tambour Horizon Light Up si caratterizzerà per la semplicità e la comodità di utilizzo.

Il nuovo smartwach di Louis Vuitton è animato da un processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e punterà forte sulla riparabilità: a dire del produttore, infatti, la maggior parte delle sue componenti può essere riparata e l’orologio dovrebbe funzionare finché il Bluetooth rimane la tecnologia di riferimento per l’accoppiamento con il telefono (l’azienda ipotizza che ciò potrebbe valere anche oltre il 2030).

Tra le altre caratteristiche di Tambour Horizon Light Up troviamo una cassa in acciaio da 44 mm e 13,2 mm di spessore (leggermente più spessa dell’Apple Watch), uno schermo da 1,2 pollici circondato da un anello LED retroilluminato su cui sono distribuiti 24 fiori luminosi, un sensore per la rilevazione della frequenza cardiaca, un accelerometro e un giroscopio, la possibilità di scegliere tra vari quadranti, alcune funzionalità dedicate ai viaggiatori, la certificazione Made For iPhone e la compatibilità con Android e HarmonyOS.

Tambour Horizon Light Up esordirà a breve sul mercato al prezzo ufficiale di 2.870 euro.

