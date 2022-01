Da Expert è arrivato il Fuoritutto: ecco il nome dell’ultima promozione online che, un po’ come le offerte MediaWorld, sconta fino al 50% – e solo per un breve periodo – una vasta selezione di prodotti elettronici, tra cui non possono mancare TV, fotocamere, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici.

Ecco le migliori offerte del “Fuoritutto” di Expert

La promozione di Expert, valida online e in negozio fino al 16 gennaio, propone offerte anche su vari smartphone Android, su cui è previsto uno sconto tra il 10% e il 30% sul prezzo di listino. In realtà gli smartphone non sono, come già anticipato, gli unici prodotti interessanti in promozione per i prossimi giorni, motivo per cui abbiamo deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte per smart TV, notebook e tablet.

Smartphone

Redmi 10 a 149 euro

a 149 euro Realme 8i a 199,90 euro

a 199,90 euro Oppo A94 5G a 299,90 euro

a 299,90 euro Oppo Find X3 Neo a 549 euro

a 549 euro Motorola Moto G50 a 199,90 euro

a 199,90 euro Samsung Galaxy A22 5G a 189,90 euro

Smart TV e wearable

Huawei WATCH GT 2 Pro a 169 euro

a 169 euro TCL Smart TV 55P615 TV 55″ 4K Ultra HD a 449 euro

a 449 euro Sony Smart TV LED UHD 4K 55″ KD55X81JAEP a 799 euro

a 799 euro Samsung Smart TV UHD 4K 50″ UE50AU8070UXZT a 449 euro

a 449 euro LG Smart TV NanoCell 55NANO756PR 55″ 4K Ultra HD a 699 euro

Notebook e tablet

HP Notebook 255 GB a 379 euro

a 379 euro Lenovo IdeaPad 3 15IML05 a 479 euro

a 479 euro Asus Notebook K513EAL11994W a 729 euro

a 729 euro Lenovo Tablet M10 TBX306X LTE a 179 euro

È evidente che i prodotti in promo non godono, se si tiene contro dello street price, di offerte davvero “super”, ma questa di Expert è l’occasione giusta per acquistare una TV o un notebook in comode rate. In ogni caso, potete dare un’occhiata al volantino completo a questo indirizzo per tutti gli altri sconti.