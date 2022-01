Si chiama Body Scan ed è la nuova soluzione pensata da Withings per gli utenti alla ricerca di un dispositivo che possa aiutarli a tenere sotto controllo la propria salute.

Annunciato in occasione del CES 2022 di Las Vegas, a dire di Withings Body Scan non deve essere considerata una semplice bilancia intelligente ma una vera e propria “stazione connessa per la salute”, in quanto è in grado di consentire agli utenti di accedere a specialisti per l’allenamento e valutazioni cliniche e a piani olistici personalizzati, in modo da avere un consistente aiuto per raggiungere i propri obiettivi.

Le principali caratteristiche di Withings Body Scan

Forte di tre premi ottenuti ai CES 2022 Innovation Honoree Awards, Body Scan è stata sviluppata con specialisti dei settori cardiovascolare, neurologico e metabolico e può contare su appositi programmi che forniranno agli utenti importanti spunti basati su metriche consolidate, oltre che sulla possibilità di connettersi con medici specialisti in caso di problemi di salute.

Dal punto di vista della scheda tecnica, Body Scan è costituita da un’unica piattaforma in vetro temperato ad alta resistenza con una maniglia che si ritrae e contiene quattro sensori di peso, 14 elettrodi ITO all’interno della piattaforma e 4 elettrodi in acciaio inossidabile nell’impugnatura per l’ECG e l’analisi della composizione corporea.

La sua batteria dovrebbe garantire un anno di autonomia e la piattaforma include uno schermo LCD a colori da 3,2 pollici ad alta risoluzione, in modo da consentire agli utenti di visualizzare le statistiche.

Tra le funzionalità più interessanti di Body Scan troviamo le letture dell’età vascolare, la misurazione dell’attività nervosa attraverso le ghiandole sudoripare dei piedi (richiede meno di 30 secondi), l’elettrocardiogramma a 6 derivazioni e piani sanitari personalizzati.

Withings ha reso noto che Body Scan sarà disponibile nella seconda metà del 2022 ma il suo prezzo non è stato svelato.

