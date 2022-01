Nei negozi Trony è disponibile il volantino “Meglio dei saldi“, valido fino al 19 gennaio 2022: al suo interno possiamo trovare tante offerte sui prodotti tech, dagli smartphone alle smart TV, dai notebook agli smartwatch, passando per accessori ed elettrodomestici. Scopriamo insieme le proposte più interessanti.

Le migliori offerte del volantino Trony “Meglio dei saldi”

Le offerte del volantino Trony sono valide solo nei punti vendita e comprendono tanti prodotti tech fino al 19 gennaio 2022, salvo esaurimento scorte. La nota catena permette eventualmente di acquistare uno dei prodotti in promozione sfruttando il tasso zero in 10 o 20 mesi (per i dettagli vi consigliamo di rivolgervi al negozio più vicino).

Abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori offerte del volantino Trony, suddividendole per categoria:

Offerte smartphone Trony

Offerte PC e informatica Trony

ASUS K513EA a 749 euro

Microsoft Surface Laptop Go a 599 euro

HP All-In-One 24-DF0098NL a 549 euro

Lenovo Ideapad 5 81YK00UXIX a 449 euro

Lenovo V15-ADA 82C700 a 329 euro

Offerte smart TV Trony

LG OLED65A a 1599 euro

Philips 55OLED706 a 1199 euro

LG OLED48A a 899 euro

Philips 58PUS8556 a 799 euro

Sony KD50X81J a 699 euro

Samsung UE65TU7 a 599 euro

TCL 43P615 a 329 euro

Altre offerte Trony

Samsung Galaxy Watch4 44 mm a 259,90 euro

Samsung Galaxy Buds Live a 99,90 euro

Google Nest Mini a 29,90 euro

Queste erano solo alcuni degli sconti disponibili nel volantino "Meglio dei saldi" di Trony.

