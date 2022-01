Nel punto vendita Mediaworld di Viale Certosa a Milano i visitatori potranno inoltre accedere a una speciale area in cui sarà possibile toccare con mano i prodotti GeForce grazie a postazioni di prova dedicate per notebook e NVIDIA Shield.

Sarà infine presente anche una dimostrazione di come si assembla un PC per giocare, nel corso della quale si scopriranno più in dettaglio tutte le caratteristiche dei prodotti e delle tecnologie GeForce.

Come partecipare all’evento RTX Day da Mediaworld