Un nuovo brevetto di Apple rivela che la corona digitale di Apple Watch potrebbe presto essere sostituita con un sensore ottico che permetterebbe di controllare il dispositivo tramite gesti.

Secondo la documentazione di brevetto sembra che il sensore ottico funzionerebbe in modo simile alla corona digitale, ma in questo caso l’utente sfiorerebbe il dito sul sensore per controllare il sistema o modificare le informazioni visualizzate, tuttavia il sensore ottico sarebbe anche in grado di misurare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, il livello di ossigeno nel sangue e altri dati biometrici.

Apple Watch potrebbe offrire un sensore ottico al posto della Digital Crown

Questo sensore potrebbe essere configurabile per rilevare i gesti dell’utente a distanze diverse, dato che secondo il brevetto può essere regolato per rilevare il movimento quando l’utente lo tocca o quando il gesto viene eseguito a breve distanza da esso.

Secondo il colosso di Cupertino il nuovo brevetto di Apple Watch utilizzerà meno parti mobili, rendendo così lo smartwatch più durevole e liberando spazio che potrebbe essere utilizzato per ospitare componenti aggiuntivi.

Vale la pena ricordare che trattandosi di un brevetto, non è detto che l’azienda utilizzerà questa tecnologia in un prodotto reale.

Potrebbe interessarti: Come resettare e/o ripristinare un Apple Watch