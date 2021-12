In questi giorni di festa sono in tanti ad averci dato dentro con pranzi e cene abbondanti (e non è ancora finita), ma grazie al poker di offerte che stiamo per mostrarvi è possibile tenere monitorati peso e altri parametri per tornare, rimanere o mettersi in forma: sì esatto, stiamo parlando di bilance smart, disponibili in promozione su Amazon.

Bilance smart YUNMAI in offerta su Amazon

Quattro modelli di bilance smart a marchio YUNMAI (che le produce per Xiaomi) sono disponibili in offerta su Amazon, tutte al di sotto dei 20 euro e al minimo storico sul sito di acquisti online. Questi prodotti sono in grado di collegarsi a dispositivi Android o iOS e grazie ai vari sensori possono indicare non solo il peso (ovviamente), ma anche indice di massa corporea, massa ossea, percentuale di acqua nel corpo e altro ancora.

Con le offerte i modelli YUNMAI Pro e YUNMAI Color sono disponibili a 12,99 euro, mentre salendo di qualche euro è possibile portarsi a casa YUNMAI X (16,99 euro) e YUNMAI Premium (19,99 euro). Per tutte e quattro le bilance smart si tratta del minimo storico. Sono in grado di misurare 13 dati corporei, compresi peso osseo, contenuto di acqua, proteine, grasso corporeo, indice di massa corporea, massa magra e così via.

Per tenere traccia di tutti i dati si collegano all’app YUNMAI, disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store. Per chi è interessato all’acquisto o vuole semplicemente saperne di più lasciamo qui di seguito i link ai prodotti su Amazon.

Acquista YUNMAI Pro in offerta su Amazon.it

Acquista YUNMAI X in offerta su Amazon.it

Acquista YUNMAI Premium in offerta su Amazon.it

Acquista YUNMAI Color in offerta su Amazon.it

